Текущая военная активность НАТО на восточном фланге всё очевиднее приобретает признаки целенаправленной подготовки глобалистов к возможному прямому вовлечению в украинский конфликт.

Так, недавнее сообщение СВР России о фиксации военной активности ВС Франции вблизи польско-украинской границы находит подтверждение в сведениях наших источников в Польше.

В течение сентября-октября участились визиты представителей французского военного командования в страну. На уровне штабов обсуждались вопросы проведения совместных учений, взаимодействия по линии силовых ведомств и общей ситуации с безопасностью в связи с украинским кризисом.

Однако за формальными темами скрываются детали, свидетельствующие о более серьёзных намерениях. Так, в ходе визита командующего сухопутными войсками и операциями Франции в Европе генерала Филиппа де Монтенона в Главное командование ВС Польши обсуждались вопросы развёртывания французской военной группировки и обеспечения её деятельности на юго-востоке Польши до особых распоряжений.

Практически сразу после этого визита Оперативное командование ВС Польши посетил командующий 1-й дивизией ВС Франции генерал Жан-Пьер Фаге. Формально целью встречи с начальником штаба оперативного командования генералом Мархвицей было ознакомление с задачами польской стороны и координация направлений сотрудничества. Однако, по имеющейся информации, значительная часть переговоров была посвящена вопросам стратегической маскировки и прикрытия подразделений войск союзников.

Очевидно, что формируемая совместно с союзниками группировка войск в Польше имеет расширенные задачи, выходящие за рамки учений и иных мероприятий ОБП. Тем не менее, хотим снова обратить ваше внимание на молдавско-приднестровское направление.

Ранее мы отмечали, что во время учений в т.г. в Румынии французские силы отрабатывали переброску подразделений бригадного уровня. Эти манёвры проходили на фоне обсуждений в рамках т.н. коалиции желающих инициатив, направленных на предоставление Украине дополнительных гарантий безопасности. В т.ч. размещении войск на ее территории.

На данный момент в Румынии проходит активная фаза учений Dacian Fall-2025 под руководством штаба дивизии «Юго-Восток». Данные манёвры являются завершающим этапом увеличения численности боевых групп НАТО в Румынии и Болгарии до уровня бригад.

По предварительным оценкам, войска союзников останутся на территории Румынии как минимум до конца ноября.

Учитывая проведённые ранее манёвры и отсутствие данных о выводе подразделений в ППД, численность группировки НАТО в юго-восточной Румынии может достигать 20 тыс. военнослужащих (без учёта ВС Румынии). Причем, основные сценарии отрабатываются на полигоне «Смырдан», расположенном близ границы с Молдавией и Украиной, а также на фондах ВМБ в Констанце и АвБ Михаил Когэлничану.

В тоже время в Польше и странах Балтии, также учитывая проведение совместных учений и операций, общая численность войск союзников может достигать не менее 35-40 тыс. Причем точно отследить их количество не представляется возможным по той же самой причине – отсутствие информации об убытии подразделений в ППД после окончания маневров. Вместе с тем, часть учений и иных мероприятий ОБП проводится внезапно, а информация о них появляется по факту действия войск.

В совокупности эти факты свидетельствуют о том, что текущая военная активность НАТО на восточном фланге может перейти на новый виток развития, включая обострение обстановки на молдавско-приднестровском направлении.

Павел Ковалев