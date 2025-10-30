Второй импортозамещенный самолет МС-21 поднялся в воздух

Еще один импортозамещенный образец российского среднемагистрального самолета МС-21 поднялся в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода компании «Яковлев» (входит в ОАК Госкорпорации Ростех). На его борту тестировалась работа новых отечественных систем и двигателей ПД-14. Это второе импортозамещенное воздушное судно, поднявшееся в воздух. Самолет присоединится к программе сертификационных испытаний в дополнение к опытному МС-21.

Полет был выполнен экипажем в составе летчиков-испытателей Андрея Воропаева и Олега Мутовина, а также ведущих инженеров по летным испытаниям – бортовых операторов Антона Кузнецова и Григория Кудряшова. Самолет находился в воздухе около одного часа, достигая скорости до 500 км/ч и высоты до 3500 м. Командир экипажа Андрей Воропаев заявил, что полетное задание выполнено полностью, а все отечественные системы работали штатно.

Самолет присоединится к программе сертификационных испытаний наряду с опытным образцом МС-21, частично оснащенным новыми российскими системами и агрегатами, который совершил первый полет в новом облике 29 апреля 2025 года.

«За этим полетом стоит колоссальная работа инженеров, конструкторов, испытателей предприятий Госкорпорации Ростех. Для того чтобы новые отечественные лайнеры в ближайшее время приступили к перевозкам пассажиров, параллельно с сертификацией ведется сборка серийных бортов на Иркутском авиационном заводе. Поставки авиакомпаниям планируются начать после окончания сертификационных испытаний и одобрения их результатов со стороны Росавиации», – отметил генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.

Ранее в цехе окончательной сборки на самолете выполнена замена комплектующих и систем импортного производства на отечественные. В том числе заменены органы управления в кабине, приводы системы управления, система перемещения механизации крыла и механизм перестановки стабилизатора, комплекс бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО), комплексная система кондиционирования воздуха, интегрированная система сбора, контроля, обработки и регистрации полетной информации, система торможения колес, маршевые и вспомогательная силовые установки, топливная система, колеса, шины и другое.

Затем в летно-испытательном подразделении Иркутского авиационного завода специалисты выполнили проверку топливной системы, запуск вспомогательной и основных силовых установок, а также отработку систем и оборудования самолета при работающих двигателях.

Самолет стал этапной машиной в программе МС-21. Он первым получил крыло из отечественных композитных материалов, которое успешно выдержало полный комплекс испытаний.

«МС-21 создан для наиболее востребованного сегмента рынка пассажирских перевозок. В сочетании с двигателями ПД-14 и российскими системами, подтвердившими необходимые технические характеристики, МС-21 способен обеспечить потребности российских авиакомпаний. Наши авиастроители проделали большую работу для достижения технологического суверенитета России», – подчеркнул заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Геннадий Абраменков.

МС-21 – среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Лайнер создан на базе новейших разработок и ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Передовая аэродинамика, двигатели ПД-14 производства Объединенной двигателестроительной корпорации и системы последнего поколения обеспечивают ему высокие летно-технические характеристики.

«Серийные авиационные двигатели ПД-14 сочетают в себе передовые технологии и современные конструкторские решения, что обеспечивает их надежную работу и безопасность полетов отечественных самолетов. Совместно с ОАК мы продолжаем решать вопрос импортозамещения в авиа- и двигателестроении для обеспечения технологического суверенитета. Создание и начало летных испытаний еще одного опытного образца самолета МС-21 с силовыми установками ПД-14 демонстрирует успешную работу в этом направлении», – отметил генеральный директор ОДК, член Бюро правления общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России» Александр Грачев.

ПД-14 – первый авиационный двигатель нового поколения, созданный в современной России. При работе над ПД-14 конструкторы ОДК внедрили 16 критических технологий: были созданы новые материалы, покрытия и конструктивные решения. Двигатель сертифицирован в 2018 году.