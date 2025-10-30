Защита от агрессии

Войти
Источник изображения: belvpo.com

 Следуя в русле проводимой коллективным Западом политики, направленной на подготовку к масштабному и затяжному противостоянию с Россией, Польша и Прибалтийские республики продолжают совершенствовать военную инфраструктуру НАТО. На территориях стран, соседствующих с Республикой Беларусь, активно строятся и модернизируются объекты военной логистики,  возводятся инженерные заграждения и минируются приграничные районы.

На этом фоне в Беларуси реализуется комплекс мероприятий в рамках заблаговременной подготовки государства к обороне. Особое внимание в этой деятельности уделяется оперативному оборудованию территории. В своё время на важность и актуальность данной работы указывал госсекретарь Совета безопасности Беларуси. Отмечая сложность обстановки на белорусской границе Александр Вольфович подчеркнул, что сегодня основные усилия силового блока страны направлены не столько на увеличение военного бюджета, сколько на качество подготовки белорусских военнослужащих и, кроме того, «упор делается на совершенствование в инженерном отношении нашей территории, её оперативное оборудование».

В настоящее время оперативное оборудование территории Беларуси рассматривается как целая совокупность организационных, инженерных, технических и других мероприятий по созданию, развитию и содержанию оборонной инфраструктуры. Причём важная роль в контексте построения устойчивой обороны государства, отводится укрепленным районам – прикрытие наиболее важных в оперативно-тактическом отношении районов и вероятных направлений действий противника.

На сегодняшний день готовы уже четыре из пяти таких района. В ходе состоявшегося стратегического совместного учения вооруженных сил России и Беларуси «Запад-2025» некоторые из них – на Волковысском и Сморгонском направлении – были успешно апробированы.

Помимо активного строительства укрепрайонов в интересах повышения устойчивости обороны государства, военно-политическим руководством Беларуси решается вопрос о возведении инженерных заграждений на вероятных маршрутах выдвижения потенциального «агрессора». Причём некоторые подготовительные и другие работы проводились прямо во время мероприятий боевой подготовки подразделений белорусской армии. В частности, в ходе второго этапа внезапной проверки боеготовности Вооружённых Сил Республики Беларусь, проведённого в октябре Госсекретариатом Совета Безопасности, ряд инженерных подразделений Северо-Западного оперативного командования в целях оценки уровня профессиональной подготовки личного состава привлекался именно для решения таких задач.

Таким образом, в условиях внешнего давления и провокационной риторики со стороны отдельных государств, подобные шаги становятся не просто ответом на вызовы, но и важным элементом стратегического сдерживания, направленного на сохранение стабильности и мира в регионе.

Владимир Вуячич

  В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Польша
Россия
Проекты
NATO
Военные учения
