Россия и Иран работают над проектом АЭС большой мощности

Проект проходит под названием «Хормоз»

Иран и Россия приступили к реализации совместного проекта строительства атомной электростанции большой мощности под названием «Хормоз». Как сообщил посол России в Иране Алексей Дедов, концепция будущей станции уже утверждена, а стороны согласовали детальную дорожную карту по заключению контрактов.

В рамках проекта АЭС большой мощности уже ведется практическая работа: определена концепция проекта, разработана и согласована сторонами дорожная карта контрактации, в процессе — подготовка первого контракта [на разработку проектной документации]. — Алексей Дедов

Ранее Россия участвовала в строительстве и пуске иранской АЭС «Бушер», ставшей первой в регионе. Новый проект предполагает более масштабные мощности и использование современных технологий атомной генерации.