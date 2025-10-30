Войти
Эксперт: у России есть самолеты быстрее, чем американский Х-59

X-59
X-59.
Источник изображения: techcult.ru

Военный эксперт Попов: РФ располагает более быстрыми самолетами, чем Х-59

Военный летчик, военный эксперт Владимир Попов в беседе с aif.ru прокомментировал испытания американского сверхзвукового самолета Х-59. По мнению специалиста, США вряд ли примут машину на вооружение, поскольку в России есть более быстрые воздушные суда.

«1,4 Маха, скорость, которую может развить X-59, это маленькая скорость. У нас МиГ-31 ходит на 2,5 Маха. Был МиГ-25, тот 3 Маха делал. То есть, у американского самолета нормальная скорость обычного сверхзвукового самолета, который в общем-то ничем не отличается от машин, которые есть у нас на вооружении», - сказал Попов.

Если сравнивать X-59 с гражданским лайнером, у него довольно неплохие характеристики, добавил он.

29 октября стало известно, что «тихий» сверхзвуковой самолет X-59, созданный компанией Lockheed Martin совместно с NASA, впервые поднялся в небо в Соединенных Штатах. Воздушное судно вылетело с завода Skunk Works на базе ВВС США в калифорнийском Палмдейле и приземлилось на базе Эдвардс. Первый полет прошел на дозвуковой скорости, однако в ближайшие месяцы компания планирует проводить и сверхзвуковые полеты. Ожидается, что X-59 сможет развивать скорость, в 1,4 раза превышающую скорость звука. Подробности - в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе раскрыли «темную тайну» российского Су-75.


