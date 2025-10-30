"Противоядия и аналогов нет". Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон"

Владимир Путин на встрече с бойцами СВО, которые сейчас проходят лечение в хирургическом отделении Центрального военного госпиталя имени П.В. Мандрыка в Москве.

Путин сообщил об испытаниях аппарата «Посейдон» с ядерной установкой

Россия накануне провела испытания подводного аппарата "Посейдон" с ядерной энергетической установкой, сообщил Владимир Путин. Мощность "Посейдона" значительно превышает мощность ракеты "Сармат", а способов его перехвата не существует. У "Посейдона", по словам президента, нет аналогов по скоростям и глубинам движения.

28 октября Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон", заявил президент Владимир Путин на встрече с бойцами СВО, которые сейчас проходят лечение в хирургическом отделении Центрального военного госпиталя имени П.В. Мандрыка в Москве.

"Вчера провели еще одного перспективного комплекса - это безэкипажное подводное изделие "Посейдон" с ядерной энергетической установкой.

Впервые удалось запустить атомную энергетическую установку, на которой аппарат прошел определенное количество времени", - рассказал глава государства.

По его словам, это огромный успех.

О "Посейдоне"

"Посейдон" с ядерной энергоустановкой намного превосходит по мощности перспективную межконтинентальную ракету "Сармат", указал Путин в беседе с военными.

"Мощность [безэкипажного подводного аппарата с ядерной установкой] "Посейдона" значительно превышает мощность даже самой нашей перспективной ракеты «Сармат». Такой [ракеты] в мире нет, как «Сармат» Скоро появится на дежурстве», - пояснил президент.

У "Посейдона" также нет аналогов по скоростям и глубинам движения, и способов перехвата такого аппарата не существует, подчеркнул Путин. Реактор подводного аппарата в 100 раз меньше.

Обращаясь к военнослужащим, глава государства подчеркнул, что им важно знать о том, какие перспективные разработки вооружений есть у России.

"Вы воюете на фронте, жизнью рискуете. И, конечно, думаете насколько она (Россия. - "Газета.Ru") в состоянии будет дальше идти вперед, укреплять свою обороноспособность и вообще в целом укрепляться. Ну вот это тоже такие элементы, связанные с этой работой", - подчеркнул Путин.

Впервые о разработке этого беспилотного аппарата президент сообщил в послании Федеральному собранию в 2018 году. «Посейдон» был ранее известен как «Статус-6», кодовое название НАТО - Kanyon. По сути, это ядерная торпеда, которая может наносить гарантированный неприемлемый ущерб территории, создавая обширные зоны радиоактивного загрязнения и цунами.

По данным из открытых источников, длина "Посейдона" - 20 метров, диаметр - 1,8 метра, масса - 100 тонн. Он может нести как обычные, так и ядерные боеприпасы и поражать авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру противника.

Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов выразил уверенность, что ни у одной страны в мире сейчас нет аналогов нового российского оружия «Посейдон». По его словам, этот аппарат способен выводить из строя "целые государства".

"Противоядия и средств противодействия против него на сегодняшний день нет. Аналогов ни у кого на сегодняшний день нет", - сказал он в беседе с SHOT.

О "Буревестнике"

Путин также рассказал о "безусловных преимуществах" новой ракеты "Буревестник". «Мы можем гордиться достижениями наших ученых, специалистов, инженеров, которые все это делали», - отметил Путин, рассказывая о недавних испытаниях "Буревестника".

Ядерные технологии, задействованные в "Буревестнике", будут использовать в лунной программе и народном хозяйстве, в том числе их можно использовать для решения проблем энергообеспеченности Арктики, указал президент. Сейчас эти технологии уже применяются в космических программах.

26 октября начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил, что испытания «Буревестника» с ядерным реактивным двигателем прошли 21 октября. Ракета преодолела 14 тысяч километров и находилась в воздухе около 15 часов. По информации Reuters, запуск проходил на архипелаге Новая Земля.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал "Буревестник" "ответом тем, кто пытается посягать на суверенитет и свободу России". «Это оружие является гарантом права на справедливость в целом мире», - заключил он.

Леонид Цветаев