В США впервые испытали "тихий" сверхзвуковой самолет X-59. В чем его особенность?

Сверхзвуковой самолет X-59
Сверхзвуковой самолет X-59.
Источник изображения: Lockheed Martin

В США испытали новый сверхзвуковой самолет X-59

В США впервые поднялся в небо "тихий" сверхзвуковой самолет X-59, созданный компанией Lockheed Martin совместно с NASA. Воздушное судно вылетело с завода Skunk Works на базе ВВС США в калифорнийском Палмдейле и приземлилось на базе Эдвардс. Первый полет прошел на дозвуковой скорости, однако в ближайшие месяцы компания планирует проводить и сверхзвуковые полеты. Ожидается, что X-59 сможет развивать скорость, в 1,4 раза превышающую скорость звука. Подробности - в материале "Газеты.Ru".



В США прошли первые летные испытания сверхзвукового самолета X-59. Воздушное судно, созданное компанией Lockheed Martin совместно с NASA, вылетело с завода Skunk Works на базе ВВС США в калифорнийском Палмдейле и приземлилось недалеко от летно-исследовательского центра имени Армстронга на базе ВВС Эдвардс.

«X-59 выполнил все необходимые задания, проверив первоначальные летные характеристики и характеристики полета, прежде чем благополучно приземлиться в новом месте», - говорится в заявлении компании.

Вице-президент Skunk Works О. Джей Санчес отметил, что в Lockheed Martin гордятся тем, что находятся «в авангарде разработок бесшумных сверхзвуковых технологий». Исполняющий обязанности главы NASA Шон Даффи назвал самолет «символом американской изобретательности».

«Это часть нашей ДНК - стремление летать дальше, быстрее и даже тише, чем кто-либо когда-либо. Эта работа поддерживает лидерство Америки в авиации и может изменить то, как люди летают», - заявил Даффи.

Как сообщает портал New Atlas, первый полет прошел только на дозвуковой скорости, поскольку был выполнен исключительно для демонстрации летных качеств аппарата. Дальнейшие же испытания, включающие в том числе сверхзвуковые полеты, как уточнили в Lockheed Martin, запланированы на ближайшие месяцы.

Ранее сообщалось, что после завершения летных испытаний NASA проведет полеты X-59 над несколькими выбранными городами по всей территории США, чтобы собрать информацию о звуке, который издает самолет, и о том, как его воспринимают люди. Эти данные впоследствии предоставят Федеральному управлению гражданской авиации и международным регулирующим органам. Ожидается, что они смогут помочь пересмотреть запреты на коммерческие сверхзвуковые полеты над сушей.

Разработка X-59

Разработка нового самолета началась в апреле 2018 года. Тогда NASA объявило о заключении контракта с Lockheed Martin на сумму $247,5 млн. Компания должна была разработать и изготовить воздушное судно с низкой ударной звуковой волной к концу 2021 года. В июне стало известно, что проект получил название X-59 QueSST (Quiet SuperSonic Technology - сверхзвуковая бесшумная технология).

В конце 2019 года Lockheed Martin получила разрешение на окончательную сборку, завершить ее планировалось к концу 2020-го. Первые летные испытания хотели провести в 2023-м, однако компании пришлось отложить их, чтобы решить ряд технических проблем.

В январе 2024-го Lockheed Martin и NASA представили новый «бесшумный» сверхзвуковой самолет X-59. В агентстве отметили, что он поможет «произвести революцию в авиаперевозках, проложив путь к новому поколению коммерческих самолетов».

Характеристики X-59

X-59 QueSST имеет длину 99,7 футов (примерно 30,4 м) и ширину 29,5 футов (примерно 9 м). Его отличительными особенностями являются длинный заостренный нос и новая форма крыла, которые предназначены для уменьшения звукового удара. Он происходит из-за образующейся перед самолетом, летящим на сверхзвуковой скорости, ударной волны - воздух не может освободить себе путь и сжимается в конусообразную волну. Когда она проходит над землей, то напоминает раскаты грома.

Геометрия X-59 разработана с целью снижать звуковой удар. Это достигается за счет изменения направления воздушного потока от носовой части к корпусу и крыльям таким образом, что вместо того, чтобы концентрироваться в носовой части, волна распадается и распространяется вдоль воздушного судна. Таким образом звуковой удар похож уже не на гром, а на звук закрывающейся автомобильной двери.

Двигатель X-59 установлен сверху. Кабина пилота не оборудована окном. Вместо него установлен 4K-монитор, отображающий сшитые изображения с двух камер снаружи самолета в сочетании с данными о рельефе местности из передовой вычислительной системы.

Ожидается, что лайнер сможет развивать скорость, в 1,4 раза превышающую скорость звука.


Ева Вишневская

  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Х-59
Компании
Lockheed-Martin
NASA
Проекты
2020-й год
