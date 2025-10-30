Военный эксперт оценил тактику российских войск в зоне СВО зимой

Военный эксперт Живов: зимой российские войска продолжат наступление на Украине

Тактика российских войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО) не изменится зимой и наступление продолжится. Такое мнение военный эксперт Алексей Живов высказал в среду, 29 октября.

«Через какое-то время произойдет потенциальный рост боевых возможностей нашей армии, потому что есть ряд проектов, которые в высокой степени реализации находятся. В частности, войска БПЛА скоро в полную силу заработают. Я думаю, что зимой будем дальше наступать на тех участках, которые нам интересны», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

По словам специалиста, единственное изменение будет касаться комфорта военнослужащих из-за похолодания климата. Если раньше тяжелой технике было трудно передвигаться из-за мокрой почвы, то сейчас такой проблемы нет, так как российские войска не используют подобную технику для наступления, добавил он.

«Танки сейчас имеют ограниченную эффективность. На квадроциклах, мотоциклах и пешком вы можете по любой почве пройти, нет никакой разницы. Фактор мокрой земли, фактор грязи уже не имеет такого значения», — заключил Живов.

Ранее, 26 октября, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в трудном положении в Красноармейске (украинское название — Покровск) и рядом с ним, передает RT.

Кроме того, он указал на проблемы ВСУ с логистикой, уточняется на сайте kp.ru.

В этот же день начальник Генерального штаба ВС РФ, первый заместитель министра обороны России, генерал армии Валерий Герасимов сообщил 26 октября в докладе президенту России Владимиру Путину, что перед группировкой «Центр» стоит задача по уничтожению окруженной группировки ВСУ в районе городов Красноармейска и Димитрова в Донецкой Народной Республике (ДНР).