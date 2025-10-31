«Посейдон»: президент Путин раскрыл некоторые характеристики нового оружия

Источник изображения: topwar.ru
Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка, где встретился с разведчиками 127-й бригады 18-й армии ЮВО. В рамках беседы с военнослужащими Президент сообщил о завершении испытаний подводного беспилотного комплекса «Посейдон».
Глава государства подчеркнул его исключительную мощь, заявив, что она превосходит даже самые современные образцы стратегического вооружения.
- заявил глава государства.
Из открытых источников известно, что этот подводный аппарат с ядерной силовой установкой способен двигаться со скоростью, превышающей скорость любой подводной лодки. При этом «Посейдон» способен идти к цели на глубине до 200 м. Длина ядерной торпеды составляет около 20 и, диаметр в самой широкой части - около 2 м. Насколько эти данные соответствуют реальным, сказать пока сложно.
Одно ясно, ядерная энергетическая установка «Посейдона» обеспечивает неограниченную дальность боевого применения, равно как и сверхдлительное время нахождения в подводном положении.