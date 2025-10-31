Войти
«Посейдон»: президент Путин раскрыл некоторые характеристики нового оружия

Источник изображения: topwar.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка, где встретился с разведчиками 127-й бригады 18-й армии ЮВО. В рамках беседы с военнослужащими Президент сообщил о завершении испытаний подводного беспилотного комплекса «Посейдон».

Глава государства подчеркнул его исключительную мощь, заявив, что она превосходит даже самые современные образцы стратегического вооружения.

Мощность «Посейдона» значительно превышает мощность нашей самой перспективной межконтинентальной ракеты «Сармат». Такого в мире нет.

- заявил глава государства.

Из открытых источников известно, что этот подводный аппарат с ядерной силовой установкой способен двигаться со скоростью, превышающей скорость любой подводной лодки. При этом «Посейдон» способен идти к цели на глубине до 200 м. Длина ядерной торпеды составляет около 20 и, диаметр в самой широкой части - около 2 м. Насколько эти данные соответствуют реальным, сказать пока сложно.

Одно ясно, ядерная энергетическая установка «Посейдона» обеспечивает неограниченную дальность боевого применения, равно как и сверхдлительное время нахождения в подводном положении.

