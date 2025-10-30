Белый дом настоял на применении боевых бомб ВМС на учениях

Военно-морские силы США в октябре использовали настоящие авиабомбы на демонстрационных учениях после рекомендации администрации президента, сообщило агентство AP со ссылкой на источники.

Белый дом настоятельно рекомендовал командованию военно-морских сил США использовать настоящие авиабомбы вместо учебных во время масштабных учений на базе Атлантического флота в Норфолке, пишет ТАСС со ссылкой на агентство AP.

Изначально во время демонстрации боевой мощи, посвященной 250-летию ВМС, планировалось применять только муляжи бомб весом почти в одну тонну.

Однако, по сообщению источников агентства, представители администрации сообщили организаторам, что президенту Дональду Трампу хотелось "увидеть взрывы", а не просто "большие всплески". Это привело к изменениям в согласованных мерах безопасности и к применению настоящего боезапаса на мероприятии.

Во время демонстрации также использовались боевые артиллерийские снаряды. Решение использовать боевые бомбы совпало с началом тщательного расследования после инцидента 18 октября в Кэмп-Пендлтон. Тогда осечка снаряда привела к разлету осколков на автомагистрали Южной Калифорнии.

Осколки попали в две патрульные машины дорожной полиции, однако никто не пострадал. На торжественных мероприятиях по случаю юбилея морской пехоты США присутствовали вице-президент Джей Ди Вэнс и глава Пентагона Пит Хегсет.

Дмитрий Зубарев