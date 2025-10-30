Посол России подтвердил сохранение контракта с Индонезией на Су-35

Поставки истребителей Су-35 в Индонезию по прежнему контракту остаются актуальными, несмотря на приостановку переговоров со стороны Джакарты, заявил посол России в Джакарте Сергей Толченов.

По его словам, контракт между Россией и Индонезией на поставку истребителей Су-35 остается действующим и не был расторгнут ни одной из сторон, сообщает ТАСС.

"Контракт не расторгнут. Он по-прежнему на повестке дня", – отметил Толченов, указывая на официальный статус соглашения. Посол подчеркнул, что Москва ожидает возобновления переговоров по уже заключенному договору.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Индонезия в 2020 году отказалась от покупки 11 российских истребителей Су-35. Джакарта публично объяснила это решением об обновлении парка самолетов, но на самом деле стыдится признать влияние давления со стороны США.

Россия ранее заявила о готовности вернуться к переговорам о поставках Су-35 в Индонезию.

