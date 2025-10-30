Индия нервирует США партнерством с Россией в небе.

Индия, которая смогла отказать США и продолжить закупать российскую нефть, пошла дальше. Теперь она рассчитывает на тесное сотрудничество в гражданской авиации с Россией, которая совершила настоящую революцию в отрасли. Вместо закрытия производств, Россия поднялась на новый уникальный авиационный уровень, которому завидуют в США и ЕС. Какие дела у Индии с Россией в авиации?

Объединенная авиастроительная корпорация в Москве подписала меморандум о взаимопонимании по производству гражданских самолетов SJ-100 с индийской госкорпорацией Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Об этом сообщила индийская компания в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

Никаких других подробностей предоставлено не было. Прежний глава ОАК Юрий Слюсарь, беседуя с журналистами на авиасалоне Aero India 2023 в Бангалоре, сообщал, что изучается возможность организовать на мощностях HAL выпуск базовой версии SJ-100, сертифицированной в Европе.

Однако с тех пор ситуация в мире и российском авиапроме сильно изменилась. Из-за западных санкций выпуск SJ-100 пришлось остановить в 2022 году. Все силы и средства были брошены на создание новой версии самолета, полностью импортозамещенной, в том числе с отечественными двигателями. Старт серийного производства именно этой, по сути, новой машины ожидается в 2026 году. В планах поставка 14 полностью импортозамещенных SJ-100 главному заказчику – "Аэрофлоту".

Сотрудничество с иностранным государством в таких жестких условиях противостояния и ограничений само по себе важное событие. А сотрудничество с Индией, которая стала крупнейшим покупателем российский нефти по морю, особенно интересно.

О чем же могли договориться в Москве индусы с ОАК?

"Это может быть создание совместных производственных мощностей с обменом технологиями между РФ и Индией. Также это может быть поставка самолетов для индийского рынка, причем не полностью готовых: частично их будут собирать в РФ, а окончательная сборка будет происходить в Индии. И третий вариант, когда в Индии организовывается полностью локализованное производство этого самолета для местного рынка. Но не исключено, что в дальнейшем SJ-100 будут производить в Индии и на экспорт", – рассуждает Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент".

Для России приоритетной задачей в авиации является наращивание выпуска для внутреннего рынка, поэтому вряд ли до 2030 года речь будет идти об экспортных поставках самолетов и комплектующих,

считает Анастасия Прикладова, доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Плеханова. "Вероятно, меморандум между ОАК и HAL предполагает развитие сотрудничества до и после 2030 года. На первом этапе возможно налаживание производства отдельных компонентов на территории Индии с последующим импортом в Россию, что поможет выполнить производственный план. Это может быть осуществлено через создание совместного предприятия ОАК и HAL. На втором этапе – после 2030 года – возможно углубление сотрудничества и налаживание крупноузловой сборки гражданских самолетов на территории Индии", – рассуждает Прикладова.

Зачем России вообще создавать полномасштабное производство в Индии и делиться своими технологиями? "Для России это логично, так как это снимет нагрузку с отечественных авиазаводов, которые смогут сосредоточиться на удовлетворении внутреннего спроса. Кроме того, такой вариант увеличит экспортные возможности отечественного авиапрома и поможет ему обойти различные ограничения", – считает Баранов.

Что касается Индии, то она уже четыре года зарабатывает сверхприбыли на закупке российского нефтяного сырья для своих нефтеперерабатывающих заводов. Даже под угрозой американских пошлин она не сдалась. И ее желание расширить выгодное сотрудничество вполне понятно.

"В Индии растет население, активно развиваются авиационные перевозки всех видов, поэтому требуется больше воздушных судов. Российский SJ-100 может стать одним из самых эксплуатируемых в авиапарке страны",

– считает Баранов.

Благодаря сотрудничеству с Россией Индия получит возможность развивать авиационную промышленность, повысить поступления в бюджет, создать новые рабочие места, подготовить высококвалифицированные кадры, добавляет эксперт. Это выгодная история в целом для индийской экономики.

SJ-100 показал особую востребованность во времена пандемии, когда летать на "Боингах" и "Аэрбасах" с вдвое большей вместимостью стало экономически не выгодно. Зато SJ-100 стал настоящей рабочей лошадкой. Огромный плюс обновленной версии в полной независимости от западных комплектующих и технологий. Это уникальное преимущество российского самолета. Ничего подобного в мире нет. "Боинги" и "Аэрбасы" создаются из огромного количества комплектующих, производство которых разбросано по всему миру. А в самих Штатах самолет не делают, а скорее собирают как конструктор из множества деталей, импортируемых из-за рубежа.

Баранов не исключает, что Россия в рамках проекта может передать часть технологий, но не полностью. Он уверен, что ОАК в любом случае сохранит контроль за ключевыми технологиями и документацией. Такими продуктами просто так не разбрасываются, их надо охранять. Например, производство авиационных двигателей логично оставить на территории России без переноса за рубеж. Делать авиационные двигатели могут тоже единичные страны – и Россия в их числе. Отдавать такие технологии никто не будет.

Сделка ОАК с Индией по производству российских самолетов имеет также геополитическое значение. США продолжают торговаться с Дели в попытке подписать невыгодное для индусов торговое соглашение и настаивать на отказе от покупки российской нефти. Сотрудничество с Россией в новой сфере, да еще и в такой высокотехнологичной – это еще один укол Дели в адрес Вашингтона. Россия как авиационная держава в целом Западу не по душе, а теперь на этой теме она спелась со строптивой Индией.

Ольга Самофалова