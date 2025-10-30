Войти
Песков сообщил о вовлеченности Путина в отслеживание испытаний «Посейдона»

Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин внимательно отслеживал информацию об испытаниях подводного аппарата «Посейдон». Об этом 29 октября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Он внимательно отслеживал всю информацию, он же сегодня дал оценку этим испытаниям», — заявил Песков.

Представитель Кремля отметил, что «Посейдон» — это абсолютно новые, «прорывные» технологии. Они могут получить использование в экономике.

«Испытания подобных вооружений перспективных осуществляется в строгом соответствии со всеми международными правилами и двусторонними договоренностями», — отметил Песков.

Ранее в этот день Путин заявил о проведении испытаний «Посейдона». Он отметил, что мощность подводного аппарата «Посейдон» значительно превышает мощность перспективной межконтинентальной ракеты «Сармат». Он заявил, что в настоящее время не существует аналогов, которые превзошли бы российский «Посейдон» по скорости, глубине или способам перехвата. При этом реактор подводного аппарата в 100 раз меньше.

