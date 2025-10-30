Войти
Военный эксперт оценил возможности «Буревестника» против системы ПРО «Золотой купол»

Источник изображения: Фото: TASS/AP

Военный эксперт Леонков: «Золотой купол» США не сможет остановить «Буревестник»

Российская ракета «Буревестник» сможет обойти систему противоракетной обороны (ПРО) США «Золотой купол» ввиду несовершенств американской защиты. Об этом военный эксперт Алексей Леонков заявил в среду, 29 октября.

По его словам, «Золотой купол», который собираются создать, является модернизацией существующей системы ПВО и ПРО Соединенных Штатов.

«А она позиционная. Система ПРО закрывает стартовые площадки ракет, а система ПВО даже не эшелонированная. Проект эшелонированной системы есть, ее прототип даже опробовали на Украине, но для того чтобы создать полноценную, устойчивую к любому воздействию ПВО, требуются триллионы долларов и намного больше времени», — сказал Леонков в разговоре с Lenta.Ru.

Эксперт отметил, что в текущих условиях у Соединенных Штатов нет возможности разработать полностью непроницаемую систему.

«Не забываем также, что «Буревестник» — стратегическая крылатая ракета, снаряженная термоядерным боезарядом. То есть тактика преодоления ПВО может быть разной. Один из приемов — подрыв заряда в воздухе, что выведет из строя радиолокационные станции, отвечающие за оборону, и расчистит путь для других ракет», — сказал специалист, добавив, что «Буревестник» будет применен только после нанесения ответно-встречных ударов, то есть большинство систем уже будет уничтожено.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявил, что ядерный реактор, установленный в ракете «Буревестник», очень быстрый, он запускается в течение минут и секунд, сообщает 360.ru.


26 октября Путин заявил, что аналогов «Буревестнику» с ядерной установкой в мире нет. Он поручил определить, к какому классу оружия относится ракета, а также подготовить инфраструктуру для размещения ракетного комплекса в состав Вооруженных сил (ВС) РФ, передает RT.

Он добавил, что постановка ракеты на боевое дежурство требует большой работы, однако ее характеристики подтвердили успешность ее применения.

Ранее, 13 октября, СМИ сообщили, что новая крылатая ракета «Буревестник», которая на тот момент испытывалась Россией, способна усилить военную мощь страны. Она обладает большой дальностью, может переносить ядерный заряд, а также способна обходить системы противовоздушной обороны и достигать целей с огромной скоростью. Как писали СМИ, раскрытие информации о новых ракетах заставит западные страны «трястись от страха».

  В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
