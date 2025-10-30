Войти
РИА Новости

В Госдуме заявили, что аналогов российскому аппарату "Посейдон" нет

148
0
0
Подводный аппарат "Посейдон"
Подводный аппарат "Посейдон".
Источник изображения: CC BY 4.0 / Минобороны РФ /

Парламентарий Картаполов: аналогов «Посейдону» ни у кого на сегодняшний день нет

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Аналогов российскому аппарату "Посейдон" ни у кого на сегодняшний день нет, это напоминание партнёрам РФ о том, что надо разговаривать на равных, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

РФ во вторник провела испытания подводного аппарата "Посейдон", заявил ранее президент России Владимир Путин.

"Аналогов ни у кого на сегодняшний день нет. Поэтому пусть думают и считают", - сказал он журналистам.

Депутат отметил, что представление ракеты "Буревестник" и аппарата "Посейдон" - это напоминание партнёрам РФ о том, "что надо на равных разговаривать".

"На равных - это когда есть паритет. На сегодняшний день по этим видам вооружения паритета нет, они есть только у нас", - добавил парламентарий.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.10 03:22
  • 4
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 30.10 03:08
  • 1
Технологии «Буревестника» применили в космических программах
  • 30.10 03:01
  • 1
План Китая по потоплению авианосца США описали одним словом
  • 29.10 23:30
  • 1
В России рассказали о совместимости «Буревестника» с «Орешником»
  • 29.10 23:19
  • 3
Путин поддержал идею добровольческих формирований для защиты опасных объектов
  • 29.10 23:12
  • 66
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 29.10 23:00
  • 1
Стало известно о создании Россией новых типов ракет «Искандер-М»
  • 29.10 22:51
  • 14
США планируют практически утроить ядерный арсенал к 2050 году
  • 29.10 22:41
  • 1
Шойгу рассказал, чем грозит вывод из строя транспортной инфраструктуры ПФО
  • 29.10 20:45
  • 11133
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.10 17:26
  • 0
В шаге от эскалации
  • 29.10 16:39
  • 60
МС-21 готовится к первому полету
  • 29.10 06:16
  • 0
И еще о росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 29.10 02:28
  • 1
О росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 29.10 00:40
  • 0
Комментарий к "В России призвали американских генералов провести для Трампа ликбез по подлодкам"