В Госдуме заявили, что аналогов российскому аппарату "Посейдон" нет

Парламентарий Картаполов: аналогов «Посейдону» ни у кого на сегодняшний день нет

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Аналогов российскому аппарату "Посейдон" ни у кого на сегодняшний день нет, это напоминание партнёрам РФ о том, что надо разговаривать на равных, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

РФ во вторник провела испытания подводного аппарата "Посейдон", заявил ранее президент России Владимир Путин.

"Аналогов ни у кого на сегодняшний день нет. Поэтому пусть думают и считают", - сказал он журналистам.

Депутат отметил, что представление ракеты "Буревестник" и аппарата "Посейдон" - это напоминание партнёрам РФ о том, "что надо на равных разговаривать".

"На равных - это когда есть паритет. На сегодняшний день по этим видам вооружения паритета нет, они есть только у нас", - добавил парламентарий.