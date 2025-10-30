Войти
Технологии «Буревестника» применили в космических программах

168
1
0
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС.

Путин: Технологии ракеты «Буревестник» применили в космических программах

Технологии, которые применили в крылатой ракете с ядерной энергоустановкой «Буревестник», уже используют в космических программах. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения Центрального военного клинического госпиталя имени Мандрыка, передает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что наработки проекта можно применять для решения проблем обеспечения энергией Арктики и в лунной программе.

«Даже сейчас радиационно защищенная электроника, используемая в ракете "Буревестник", уже используется в космических программах», — сказал Путин.

Он добавил, что создание «Буревестника» — это прорыв в науке и народном хозяйстве в будущем, а не только в повышении обороноспособности страны.

В сентябре 2024 года глава «Росатома» Алексей Лихачев рассказал, что создаваемый в России ядерный буксир «Зевс» сможет добраться до среднего космоса. К нему относят Венеру, Марс и пояс астероидов.

№1
30.10.2025 03:08
Цитата
"Эта небольшая ядерная двигательная установка, она при сопоставимой мощности, скажем, с атомным реактором атомной подводной лодки в тысячу раз меньше", - указал Путин.
Подходящие ТТХ для ядерных ракетных двигателей (ЯРД).

0
Сообщить
