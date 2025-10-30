Bloomberg: Россия и Китай проверяют на прочность внешнеполитический курс Трампа

Вашингтонские аналитики с тревогой признают, что на словах "жесткая" политика США оказалась блефом в сравнении с подходом настоящих супердержав, пишет колумнист Bloomberg. Пока Белый дом громил слабых, Россия и Китай демонстративно наращивали свое влияние, предлагая миру альтернативу американскому господству.

Хэл Брэндс (Hal Brands)

— Президент Дональд Трамп активно использовал мощь США, пересматривая ключевые отношения и решая застарелые споры, но в основном нацеливался на игроков послабее.

— Сейчас Трампу предстоят вызовы посерьезнее со стороны более сильных противников. Так, Россия и Китай полны решимости доказать, что его суровость — блеф, и строят геополитические планы, прямо противоречащие интересам США.

— Чтобы сдержать мощь России и Китая, Трампу, возможно, придется изменить или хотя бы несколько сгладить свои характерные черты, в том числе увеличить концентрацию внимания, заключить мировую с союзниками и поумерить свою склонность к внутренним разногласиям.

Президент Дональд Трамп упивается властью — неустанно накапливая ее рычаги внутри страны и смело и напористо орудуя ими за рубежом. За десять месяцев он решительно применял американскую мощь пересмотра ключевых отношений и разрешения застарелых споров.

Однако доселе этот подход — еще только формирующаяся "доктрина Трампа", как я назвал ее в июльской статье, — был нацелен на мировых игроков послабее. Сейчас Трамп вступил в период, когда ему предстоит столкнуться с серьезными вызовами со стороны более сильных противников — и обуздать самые пагубные из своих инстинктов.

Трамп неустанно высмеивает предшественников за то, что они растрачивали мощь Америки понапрасну на неразумные военные вмешательства, а также за робость и неготовность использовать эти силы ради реальных экономических и геополитических выгод. В своей внешней политике он не гнушается жестких методов — не щадя при этом ни друзей, ни врагов.

На экономическом фронте Трамп прибегнул к карательным пошлинам, чтобы перезапустить отношения с десятками торговых партнеров или просто чтобы разрешить двусторонние споры в пользу Америки. Таким образом он вынудил ключевых игроков от Европейского союза до Южной Кореи подписаться на асимметричные сделки, в которых они отдали гораздо больше, чем получили.

Не менее энергичен Трамп и на геополитическом фронте. На Ближнем Востоке он задействовал бомбардировщики B-2, чтобы сорвать ядерную программу Ирана, и употребил жесткое дипломатическое давление, чтобы добиться хоть какого-то мира в Газе. В Западной Европе и Восточной Азии скрытые угрозы размежевания вынудили союзников США резко увеличить расходы на оборону. В Западном полушарии Трамп подтвердил превосходство США с помощью дипломатических угроз, экономических инструментов и масштабных военных операций. Последний пример — могучая американская армада, нацелившаяся на деятельность наркоторговцев в войне нервов с авторитарной Венесуэлой.

В прошлом месяце министр обороны Трампа Пит Хегсет — или военный министр, как он сам предпочитает себя величать, — провозгласил, что сверхдержава больше не позволит, чтобы ей помыкали и использовали в своих интересах. В печатной форме этот лозунг звучит так: "Будете выпендриваться — нарветесь!".

Однако реальность такова, что Трамп жестче всего вел себя с относительно слабыми игроками, будь парии и нарушители порядка вроде Венесуэлы и Ирана, или союзники, стратегически зависящие от Вашингтона.

Трамп обещал положить конец конфликту на Украине за один день, но путинская Россия продолжает издеваться над его стремлением к миру. Путин затягивает переговоры, а затем выдвигает максималистские условия любого урегулирования (это не максималистские, а адекватные условия, которые решают первопричины конфликта на Украине — прим. ИноСМИ). Он активизировал военное наступление на Украину и гибридные атаки на Европу — кибервойну, диверсии, нарушения воздушного пространства (данная информация не подтверждена и не доказана — прим. ИноСМИ). Очевидно, что его цель — не просто уничтожить правительство в Киеве, но и ослабить НАТО и унизить США (эти обвинения ничем не подтверждаются и являются лишь точкой зрения некоторых западных медиа источников — прим. ИноСМИ). В результате, Трамп ужесточил свою политику и ввел новые санкции против российской нефти.

Дальше идет Китай. Трамп пытался было запугать его пошлинами, но тут же получил встречные меры, включая жесткие ограничения экспорта редкоземельных минералов. Более того, осадив Трампа, Пекин решил, что получил преимущество: как сообщается, в качестве условия прочного торгового перемирия китайские переговорщики потребовали далеко идущих мер — отмены технологических ограничений и американских пошлин.

Даже на встрече Трампа и председателя Си Цзиньпина в Южной Корее в четверг будет достигнута договоренность о деэскалации, это будет не более чем временное прекращение огня в усиливающейся борьбе за экономическое и геополитическое господство. Тем временем Си Цзиньпин выдвигает новые глобальные дипломатические инициативы и разрабатывает новое оружие, чтобы продемонстрировать крепнущую мощь Китая в его тихоокеанском регионе и далеко за его пределами.

Россия и Китай полны решимости показать, что деланная суровость Трампа — не более чем блеф, и воплощают геополитические проекты, радикально противоречащие интересам США. Чтобы сдержать их, Трампу потребуется изменить или, по крайней мере, смягчить три свои "фирменные" черты.

Во-первых, президенту, привыкшему легко перескакивать с одной темы на другую, требуется больше усидчивости. Стиль Трампа — сделать что-то эффектное, а затем провозгласить, что сложная проблема решена. С Москвой и Пекином это не сработает.

Чтобы противостоять экономическому давлению Китая, потребуются годы стратегических инвестиций и налаживания партнерств. Для того, чтобы заставить Путина прекратить боевые действия, потребуется постоянная помощь Украине и усиление экономического нажима на Москву. Президенту нужно обуздать свою манеру то и дело менять тему и готовиться к тяжелым и длительным действиям.

Во-вторых, для борьбы с соперниками надо прекратить "огонь по своим". Трампу понадобится помощь европейцев, чтобы заставить Россию застонать от боли или предоставить гарантии безопасности, которые скрепят мир на Украине. США не могут обеспечить безопасность каналов поставок редкоземельных элементов или пресечь военную агрессию Китая в Тихом океане без обширной помощи друзей.

Но появились и многообещающие признаки: Трамп заключил партнерство с Австралией в области добычи важнейших полезных ископаемых, а также пообещал развивать военное партнерство AUKUS с австралийцами и британцами.

В ходе недавнего визита в Юго-Восточную Азию он подписал соглашения о добыче полезных ископаемых с Малайзией и Таиландом, а также достиг неопределенных торговых договоренностей, которые в итоге помогут сплотить фронт против Пекина. Трамп преуспеет еще больше, если будет относиться к союзникам и партнерам как к множителям силы, а не к мишеням для американской мощи.

В-третьих, и это самое грозное, Трампу придется умерить свою тягу к внутриполитическим распрям.

Трамп — не единственная причина этих злоключений, но он едва ли пытался с ними побороться. Это, безусловно, на руку президенту, который любит подливать масла в огонь. Но это плохая стратегия для противостояния странам, которые бросают серьезнейший вызов могуществу США.

Хэл Брэндс — обозреватель Bloomberg, заслуженный профессор Школы передовых международных исследований при Университете Джона Хопкинса, старший научный сотрудник Американского института предпринимательства, старший советник Macro Advisory Partners, автор книг