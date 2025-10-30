Войти
ЦАМТО

Владимир Путин рассказал о "Буревестнике", испытаниях "Посейдона" и ситуации в зоне СВО

Путин о подводном аппарате "Посейдон"
Путин о подводном аппарате "Посейдон".
Источник изображения: РИА Новости

ЦАМТО, 29 октября. Президент России Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В.Мандрыка в Москве, где встретился с ранеными бойцами и рассказал о ситуации в зоне СВО, а также об испытаниях новейших вооружений.

Ниже приведены ключевые выдержки из стенограммы беседы В.Путина с участниками СВО, которые проходят лечение

О ситуации в зоне СВО

- Ситуация в целом в зоне проведения специальной военной операции складывается для нас благоприятно…

- В городе Купянске и городе Красноармейске противник оказался блокированным в окружении…

- Обсуждал этот вопрос с командующими соответствующих группировок, они не против, чтобы запустить в зоны окружения противника представителей средств массовой информации, иностранных журналистов и украинских журналистов с тем, чтобы они зашли и своими глазами увидели, что там происходит. Убедились бы в том состоянии, в котором находятся окруженные войска Украины, с тем, чтобы политическое руководство Украины приняло бы соответствующие решения по судьбе своих граждан и своих военнослужащих. Так, как они это когда-то сделали в "Азовстали", такая возможность у них будет…

- Нас беспокоит только одно – чтобы с украинской стороны не было никаких провокаций.

- Мы готовы прекратить боевые действия на определенное время – на несколько часов, на два, на три, на шесть часов – с тем, чтобы группы журналистов могли зайти в эти населенные пункты, посмотреть, что там происходит, поговорить с украинскими военнослужащими и выйти…

- Вопрос только в том, готова ли к этому украинская сторона…

О "Буревестнике"

- Совсем недавно была испытана новая, новейшая ракета неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой. Она имеет безусловные преимущества – мы можем гордиться достижениями наших ученых, специалистов, инженеров, рабочих, которые все это делали.

Преимущества заключаются в том, что эта небольшая ядерная двигательная установка, она при сопоставимой мощности, скажем, с атомным реактором атомной подводной лодки в тысячу раз меньше, чем ядерный реактор на подводной лодке, – в тысячу раз! Но самое-то главное даже не в этом – самое главное в том, что если обычный ядерный реактор запускается в течение часов и дней, недель, то этот ядерный реактор запускается в течение минут и секунд. Вот это огромное достижение.

И в народном хозяйстве мы сможем это применять, сможем применить в будущем при решении проблемы энергообеспеченности в Арктике, в лунной программе будем использовать. И даже сейчас радиационно-защищенная электроника, используемая в ракете "Буревестник", уже используется в космических программах, так что это прорыв не только в области повышения обороноспособности страны, но и в целом в науке, в народном хозяйстве будущего...

Об испытании "Посейдона"

Накануне провели испытание еще одного перспективного комплекса. Это подводное безэкипажное подводное изделие – "Посейдон", тоже с ядерной энергетической установкой. Нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой этот аппарат прошел определенное количество времени.

Это огромный успех, потому что кроме всех преимуществ, о которых я говорил в отношении "Буревестника, здесь тоже минимальные размеры. Если там в тысячу раз меньше, чем атомный реактор на подводной лодке, здесь в сто раз меньше, чем атомный реактор на подводной лодке. Но зато мощность "Посейдона" значительно превышает мощность даже нашей самой перспективной ракеты межконтинентальной дальности "Сармат". Такой в мире нет, как "Сармат", и у нас он еще на дежурстве не стоит – скоро появится на дежурстве.

Но "Посейдон" значительно превышает "Сармат" по мощности. И, кроме того, по скоростям и по глубинам движения этого беспилотного аппарата в мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится и способов перехвата не существует…

Полностью стенограмма беседы В.Путина с участниками СВО, которые проходят лечение в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В.Мандрыка в Москве, опубликована на сайте Кремля.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Арктика
Ядерный щит
ЯО
