Путин назвал преимущества ядерной двигательной установки "Буревестника"

Президент РФ отметил, что эта ядерная двигательная установка при сопоставимой мощности с реактором атомной подводной лодки в 1 тыс. раз меньше

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Установленный в ракете "Буревестник" ядерный реактор очень быстр, он способен запускаться в течение "минут и секунд", указал президент РФ Владимир Путин, посещая военный госпиталь им. П. В. Мандрыка.

"Эта небольшая ядерная двигательная установка, она при сопоставимой мощности, скажем, с атомным реактором атомной подводной лодки в тысячу раз меньше", - указал Путин.

"Самое главное в том, что если обычный реактор запускается в течение часов и дней, недель, то этот ядерный реактор запускается в течение минут и секунд", - заметил глава государства.