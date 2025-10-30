Войти
В Британии испытали квантовые часы Tiqker на борту подводного беспилотника

Источник изображения: topwar.ru

Компания Infleqtion впервые применила квантовые оптические атомные часы на подводном автономном аппарате совместно с Королевским ВМС и командованием подводных сил. В испытаниях часы Tiqker установили на беспилотную подводную лодку XV Excalibur Королевского флота. Для чего? Для обеспечения точной синхронизации без GPS.

Подводные лодки, включая автономные подводные аппараты, ограничены в использовании спутниковых систем навигации, поэтому точные часы на борту критически важны. Традиционные микроволновые часы склонны к так называемому дрейфу, однако Tiqker, как утверждается, предлагает стабильный тактовый сигнал, поддерживая навигацию под водой на длительное время.

Мэтью Стил, представитель Управления инновационных возможностей ВМС Британии:

Этот эксперимент стал важным шагом к пониманию, как квантовые часы могут использоваться на подводных платформах для точной навигации и синхронизации в длительных операция. Мы с нетерпением ждём дальнейших испытаний квантовых навигационных технологий на борту «Экскалибура».

Источник изображения: topwar.ru

Гендиректор Infleqtion в Великобритании Райан Хэнли:

Размещая Tiqker на подводном беспилотнике Excalibur, мы закладываем основу для точной навигации и управления флотами в любых условиях. Мы благодарны Королевскому флоту за сотрудничество в испытаниях передовых квантовых технологий.

В истории подводного флота разных стран немало эпизодов, когда разница при измерении времени на борту субмарины и в штабе флота «на суше» приводили к негативным последствиям при выполнении тех или иных задач. В ВМС Британии заявляют, что новые квантовые часы позволят избежать повторения таких ситуаций.

