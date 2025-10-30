Войти
Путин рассказал, где Россия может применить технологии "Буревестника"

151
0
0
Президент Владимир Путин выступает перед представителями СМИ в Душанбе
Президент Владимир Путин выступает перед представителями СМИ в Душанбе.
© РИА Новости / POOL

Путин: РФ может применить ядерные технологии "Буревестника" в народном хозяйстве

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия сможет применить ядерные технологии, использованные в "Буревестнике", и в народном хозяйстве, сообщил президент РФ Владимир Путин.

В среду Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве и встретился с участниками СВО, которые проходят там лечение.

"Совсем недавно была испытана новая, новейшая ракета, не ограниченная в дальности, с ядерной двигательной установкой ("Буревестник"). Она имеет, безусловно, преимущество. Мы можем гордиться достижением наших ученых, специалистов, инженеров, рабочих, которые все это делают… И в народном хозяйстве мы сможем это применять, сможем применять в будущем при решении проблем с энергообеспеченностью в Арктике", - сказал Путин.

