Путин указал на безусловные преимущества крылатой ракеты «Буревестник»

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Путин: «Буревестник» обладает безусловными преимуществами

Крылатая ракета «Буревестник» обладает безусловными преимущества. Россия может гордиться достижениями своих ученых и специалистов. Об этом 29 октября сообщил президент РФ Владимир Путин.


«Она (ракетная установка — Ред.) имеет безусловные преимущества. Мы можем гордиться достижениями наших ученых, специалистов, инженеров, рабочих, которые все это делали», — заявил Путин.

Российский лидер отметил, что преимущество «Буревестника» заключается в том, что ядерная силовая установка, при сопоставимой мощностью с ядерным реактором атомной подводной лодки, в тысячу раз меньше. Кроме того, по его словам, ядерный реактор, установленный в «Буревестнике», запускается в течение «минут и секунд».

Газета The New York Times 27 октября заявила, что демонстрация мощи ракеты «Буревестник» — это резкий сигнал западным странам. Уточнялось, что ракета, работающая на ядерной энергии, может летать значительно дольше, чем другие виды ракет, и способна обходить системы противоракетной обороны.

Позднее депутат партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Линдеманн отметил, что испытания «Буревестник» — вызвали тревогу у Запада, потому что они проиллюстрировали высокую боеспособность Вооруженных сил (ВС) РФ.

Бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин, в свою очередь, рассказал, что «Буревестник» на Западе прозвали «ракетой Судного дня». По его словам, «Буревестник» можно рассматривать как аналог американской ракеты Tomahawk, но российская версия оснащена ядерным двигателем, что позволяет ей находиться в воздухе практически неограниченное время.

