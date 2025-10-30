Путин прокомментировал аппарат "Посейдон"

Путин об аппарате «Посейдон»: в мире ничего подобного нет и вряд ли появится

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя аппарат "Посейдон", заявил, что в мире ничего подобного нет и в ближайшее время вряд ли появится.

Путин в среду посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве. Глава государства встретился с участниками СВО, которые проходят лечение в госпитале.

"В мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится, и способов перехвата не существует", - сказал глава государства о подводном аппарате "Посейдон".