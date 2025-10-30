Путин назвал преимущества «Буревестника»

Путин: Реактор ракеты «Буревестник» запускается за минуты

Реактор крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник» можно запустить за «минуты и секунды». Преимущества ракеты назвал президент России Владимир Путин в ходе посещения Центрального военного клинического госпиталя имени Мандрыка, передает ТАСС.

Также глава государства отметил, что силовая установка «Буревестника» при сопоставимой с агрегатом атомной подлодки мощности в тысячу раз меньше.

По словам Путина, создание «Буревестника» — это прорыв не только в области обороноспособности России, но и в науке.

Ранее в октябре президент заявил, что испытания ракеты с ядерной энергетической установкой успешно завершены. Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил Путину, что «Буревестник» показал высокие результаты по обходу средств противовоздушной обороны. В ходе полета ракета выполнила все заданные вертикальные и горизонтальные маневры.