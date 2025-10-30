Путин указал на обеспечение Россией своей безопасности в зоне спецоперации

Россия в зоне специальной военной операции (СВО) сейчас обеспечивает свою безопасность на длительную перспективу. Об этом 29 октября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе посещения Центрального военного клинического госпиталя им. П.В.Мандрыка.

«То, что вы делаете, то, что делают ваши боевые товарищи, наши бойцы, офицеры, — это важнейшее дело, которым занимается сейчас страна, обеспечивает свою безопасность, безопасность наших людей на длительную перспективу», — сказал глава государства, обращаясь к российским военнослужащим, проходящим реабилитацию в госпитале.

Он отметил, что в то же время Россия совершенствует и укрепляет стратегический потенциал страны.

Ранее в этот день журналист Павел Зарубин сообщил, что президент посетил военный госпиталь в Москве, где встретился с участниками СВО. 21 октября глава российского МИДа Сергей Лавров 21 октября заявил, что СВО России на территории Украины достигает всех своих целей, она будет успешно завершена.