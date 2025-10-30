Войти
Известия.ru

Путин указал на обеспечение Россией своей безопасности в зоне спецоперации

Источник изображения: Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Россия в зоне специальной военной операции (СВО) сейчас обеспечивает свою безопасность на длительную перспективу. Об этом 29 октября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе посещения Центрального военного клинического госпиталя им. П.В.Мандрыка.


«То, что вы делаете, то, что делают ваши боевые товарищи, наши бойцы, офицеры, — это важнейшее дело, которым занимается сейчас страна, обеспечивает свою безопасность, безопасность наших людей на длительную перспективу», — сказал глава государства, обращаясь к российским военнослужащим, проходящим реабилитацию в госпитале.

Он отметил, что в то же время Россия совершенствует и укрепляет стратегический потенциал страны.

Ранее в этот день журналист Павел Зарубин сообщил, что президент посетил военный госпиталь в Москве, где встретился с участниками СВО. 21 октября глава российского МИДа Сергей Лавров 21 октября заявил, что СВО России на территории Украины достигает всех своих целей, она будет успешно завершена.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
