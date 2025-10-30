Войти
ЦАМТО

Швеция и Норвегия передали Украине скоростные катера Combat Boat 90

Скоростные десантно-штурмовые катера проекта Combat Boat 90
Скоростные десантно-штурмовые катера проекта Combat Boat 90 (СВ90; Stridsbåt 90) ВМС Швеции - фирменный продукт шведской верфи N. Sundin Dockstavarvet AB, приобретаемой группой Saab AB (c) Anders Sjödén / вооруженные силы Швеции.
Источник изображения: bmpd

ЦАМТО, 29 октября. Военно-морские силы Украины получили от Швеции и Норвегии скоростные катера Combat Boat 90, говорится в сообщении ВМС.

"Военно-морские силы Украины получили катера Combat Boat 90 от Швеции и Норвегии. Такие катера уже находятся на вооружении нашего флота, и теперь их стало еще больше – сформирован полный дивизион на базе этой техники", – цитирует "РИА Новости" сообщение ВМС Украины.

Combat Boat 90 – военный скоростной и маневренный бронированный десантный катер, разработанный шведской компанией Dockstavarvet, входящей в состав Saab. Стоимость одного катера составляет 2,62 млн. долл. Он способен развивать скорость до 40 узлов (74 км/ч) в мелководных прибрежных водах. Катер вмещает 21 полностью экипированного бойца и до 4,5 т груза.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Украина
Швеция
