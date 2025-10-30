Дмитриев уверен, что Россия находится на пути к миру в украинском конфликте

Генеральный директор РФПИ заявил, что через инвестиции и кооперацию можно идти вперед и сделать мир безопасным

ЭР-РИЯД, 29 октября. /ТАСС/. Россия находится на пути к миру в украинском конфликте. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Мы находимся на пути к миру, и как миротворцы нуждаемся в том, чтобы это произошло. Мы на пути к лучшему понимаю друг друга, мы также на пути к реальному пониманию, что через инвестиции и кооперацию можно идти вперед и сделать мир безопасным. Сейчас люди сфокусированы на конфликте вокруг России, но мы не хотим, чтобы конфликт разрастался дальше", - подчеркнул Дмитриев.