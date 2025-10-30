Путин сообщил о проведении испытаний подводного аппарата «Посейдон»

Россия во вторник, 28 октября, провела испытания подводного аппарата «Посейдон». Об этом 29 октября сообщил президент РФ Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П.В. Мандрыка в Москве.

«Вчера провели еще одно испытание еще одного перспективного комплекса. Это безэкипажное подводное изделие «Посейдон» тоже с ядерной энергетической установкой», — рассказал он.

Российский лидер отметил, что впервые удалось не только запустить аппарат с подводной лодки-носителя с помощью стартового двигателя, но и активировать атомную установку, которая позволила аппарату работать в течение определенного времени.

По его словам, испытание безэкипажного подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой стало огромным успехом, подчеркнув, что «Посейдон» не имеет аналогов в мире по скорости и глубине движения.

Путин 24 июля поручил продолжить серийный выпуск многоцелевых подводных крейсеров проекта «Ясень-М». Он отметил, что крейсеры «Ясень-М» составляют основу ударного потенциала сил общего назначения ВМФ России. По словам российского лидера, на предприятии «Севмаш» находятся на стадии строительства четыре крейсера проекта с крылатыми ракетами.