"Посейдон", допуск СМИ к окруженцам ВСУ и героизм бойцов. Заявления Путина

Президент России Владимир Путин в среду посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка, где встретился с проходящими лечение участниками СВО. Президент отметил, что каждый, кто находится на фронте - герой, а сложившаяся в зоне СВО ситуация благоприятна для России.

На встрече Путин заявил о проведении накануне испытания подводного аппарата "Посейдон", а также готовности допустить представителей иностранных СМИ к окруженным военнослужащим ВСУ.

ТАСС собрал основные заявления главы государства.

"Посейдон" и "Сармат"

РФ испытала подводный аппарат "Посейдон" с ядерной энергоустановкой: "Вчера мы провели еще одно испытание, еще одного перспективного комплекса, это безэкипажное подводное изделие "Посейдон", тоже с ядерной энергетической установкой".

Испытание аппарата "Посейдон" - "это огромный успех": "Нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки-носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой аппарат прошел определенное количество времени".

"Посейдон" уникален по скорости и глубине движения, "в мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится": "И способов перехвата не существует".

Межконтинентальная ракета "Сармат" скоро встанет на боевое дежурство: "Такой [ракеты] в мире нет, как "Сармат". И у нас он еще на дежурстве не стоит. Но скоро появится на дежурстве".

Подводный аппарат "Посейдон" значительно превышает "Сармат" по мощности.

"Буревестник"

Разработанная российскими специалистами ракета "Буревестник" обладает "безусловными преимуществами": "Мы можем гордиться достижениями наших ученых, специалистов, инженеров, которые все это делали".

Преимущество "Буревестника" в ядерной силовой установке: "Эта небольшая ядерная двигательная установка, она при сопоставимой мощности, скажем, с атомным реактором атомной подводной лодки, в тысячу раз меньше".

Ядерный реактор, установленный в "Буревестнике", запускается "в течение минут и секунд".

Использование технологий "Буревестника" в других программах

Россия сможет применить ядерные технологии, использованные в "Буревестнике", в народном хозяйстве и лунной программе: "Но и в народном хозяйстве мы сможем это применять, сможем применять для решения проблем энергообеспеченности Арктики, в лунной программе будем использовать".

Электроника, используемая в ракете "Буревестник", уже "используется в космических программах".

Ракета "Буревестник" - прорыв не только в повышении обороноспособности РФ, но и в науке: "Это прорыв не только в повышении обороноспособности страны, но и в целом в науке, в народном хозяйстве в будущем".

О ситуации в зоне проведения спецоперации

Ситуация в зоне СВО "складывается для нас благоприятно".

В Купянске и Красноармейске противник заблокирован и находится в окружении: "В двух местах - в городе Купянске и городе Красноармейске - противник оказался блокирован, в окружении".

Политическое руководство Украины должно принять решения по судьбе своих граждан, которые находятся в окружении: "И с тем, чтобы политическое руководство Украины приняло соответствующие решения по судьбе своих граждан и своих военнослужащих [находящихся в окружении], так, как они это когда-то сделали в "Азовстали". Такая возможность у них будет".

О готовности пустить иностранные СМИ к окруженному противнику

ВС РФ не против пустить СМИ, том числе украинские и зарубежные, в зону окружения противника: "Я обсуждал этот вопрос с командующими соответствующих группировок, они не против".

"Мы готовы в определенные точки их [журналистов] подвести, чтобы с той стороны украинские военнослужащие их приняли".

РФ беспокоится за то, чтобы Киев не устроил провокаций во время нахождения СМИ в зоне, где ВСУ находятся в окружении: "Нас беспокоит только одно - чтобы с украинской стороны не было никаких провокаций. Главное - это избежать провокаций с украинской стороны, чтобы там какой-нибудь дрон не прилетел, чтобы кто-нибудь из этих журналистов не пострадал, а потом попытались бы на нас свалить".

ВС РФ готовы прекратить бои в зоне, где окружен противник, пока там будут СМИ: "Мы готовы прекратить боевые действия на определенное время, на несколько часов, на два, на три, на шесть часов с тем, чтобы группа журналистов могла зайти в эти населенные пункты, посмотреть, что там происходит, поговорить с украинскими военнослужащими и выйти".

