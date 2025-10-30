"Посейдон", допуск СМИ к окруженцам ВСУ и героизм бойцов. Заявления Путина

Статья
Президент России Владимир Путин в среду посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка, где встретился с проходящими лечение участниками СВО. Президент отметил, что каждый, кто находится на фронте - герой, а сложившаяся в зоне СВО ситуация благоприятна для России.
На встрече Путин заявил о проведении накануне испытания подводного аппарата "Посейдон", а также готовности допустить представителей иностранных СМИ к окруженным военнослужащим ВСУ.
ТАСС собрал основные заявления главы государства.
"Посейдон" и "Сармат"
- РФ испытала подводный аппарат "Посейдон" с ядерной энергоустановкой: "Вчера мы провели еще одно испытание, еще одного перспективного комплекса, это безэкипажное подводное изделие "Посейдон", тоже с ядерной энергетической установкой".
- Испытание аппарата "Посейдон" - "это огромный успех": "Нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки-носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой аппарат прошел определенное количество времени".
- "Посейдон" уникален по скорости и глубине движения, "в мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится": "И способов перехвата не существует".
- Межконтинентальная ракета "Сармат" скоро встанет на боевое дежурство: "Такой [ракеты] в мире нет, как "Сармат". И у нас он еще на дежурстве не стоит. Но скоро появится на дежурстве".
- Подводный аппарат "Посейдон" значительно превышает "Сармат" по мощности.
"Буревестник"
- Разработанная российскими специалистами ракета "Буревестник" обладает "безусловными преимуществами": "Мы можем гордиться достижениями наших ученых, специалистов, инженеров, которые все это делали".
- Преимущество "Буревестника" в ядерной силовой установке: "Эта небольшая ядерная двигательная установка, она при сопоставимой мощности, скажем, с атомным реактором атомной подводной лодки, в тысячу раз меньше".
- Ядерный реактор, установленный в "Буревестнике", запускается "в течение минут и секунд".
Использование технологий "Буревестника" в других программах
- Россия сможет применить ядерные технологии, использованные в "Буревестнике", в народном хозяйстве и лунной программе: "Но и в народном хозяйстве мы сможем это применять, сможем применять для решения проблем энергообеспеченности Арктики, в лунной программе будем использовать".
- Электроника, используемая в ракете "Буревестник", уже "используется в космических программах".
- Ракета "Буревестник" - прорыв не только в повышении обороноспособности РФ, но и в науке: "Это прорыв не только в повышении обороноспособности страны, но и в целом в науке, в народном хозяйстве в будущем".
О ситуации в зоне проведения спецоперации
- Ситуация в зоне СВО "складывается для нас благоприятно".
- В Купянске и Красноармейске противник заблокирован и находится в окружении: "В двух местах - в городе Купянске и городе Красноармейске - противник оказался блокирован, в окружении".
- Политическое руководство Украины должно принять решения по судьбе своих граждан, которые находятся в окружении: "И с тем, чтобы политическое руководство Украины приняло соответствующие решения по судьбе своих граждан и своих военнослужащих [находящихся в окружении], так, как они это когда-то сделали в "Азовстали". Такая возможность у них будет".
О готовности пустить иностранные СМИ к окруженному противнику
- ВС РФ не против пустить СМИ, том числе украинские и зарубежные, в зону окружения противника: "Я обсуждал этот вопрос с командующими соответствующих группировок, они не против".
- "Мы готовы в определенные точки их [журналистов] подвести, чтобы с той стороны украинские военнослужащие их приняли".
- РФ беспокоится за то, чтобы Киев не устроил провокаций во время нахождения СМИ в зоне, где ВСУ находятся в окружении: "Нас беспокоит только одно - чтобы с украинской стороны не было никаких провокаций. Главное - это избежать провокаций с украинской стороны, чтобы там какой-нибудь дрон не прилетел, чтобы кто-нибудь из этих журналистов не пострадал, а потом попытались бы на нас свалить".
- ВС РФ готовы прекратить бои в зоне, где окружен противник, пока там будут СМИ: "Мы готовы прекратить боевые действия на определенное время, на несколько часов, на два, на три, на шесть часов с тем, чтобы группа журналистов могла зайти в эти населенные пункты, посмотреть, что там происходит, поговорить с украинскими военнослужащими и выйти".
О героизме участников СВО
- Готовность защищать Родину "в генах" у россиян.
- Российские бойцы воюют достойно: "Вы воюете достойно на своем участке - это очевидно".
- Все бойцы, находящиеся в зоне спецоперации, "ведут себя героически": "Я уже много раз говорил, и говорю это сознательно, с полным основанием: все, кто находятся в зоне специальной военной операции, на фронте, на войне, они все ведут себя героические".
- ВС РФ на всех участках в зоне СВО идут вперед, действуют активно: "Ваши товарищи боевые на всех участках идут вперед, действуют активно".
- Россияне должны знать свою героическую историю: "Она нас укрепляет. Это абсолютно точно. И об этом надо говорить".
- Россия обеспечивает "свою безопасность, безопасность наших людей на длительную перспективу".