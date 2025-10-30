Путин заявил о благоприятной ситуации в зоне проведения СВО

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) складывается благоприятная для России ситуация. Об этом 29 октября заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П.В. Мандрыка в Москве.

«Ситуация в целом в зоне проведения специальной военной операции складывается для нас благоприятно», — сказал он.

Российский лидер также подчеркнул, что Вооруженные силы (ВС) РФ на всех участках фронта действуют активно и продвигаются вперед.

Ранее в этот день Минобороны России сообщило, что военнослужащие группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Привольное в Запорожской области, продвинувшись по западному берегу реки Янчур и взяв под контроль участок обороны противника протяженностью 3,5 км. По данным ведомства, продвижение сопровождалось ожесточенными боями и зачистками укрепленных позиций.