Ядерные технологии "Буревестника" будут использовать в лунной программе

154
0
0
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник».
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Ядерные технологии, использованные в "Буревестнике", будут использовать в лунной программе, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин в среду посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве. Глава государства встретился с участниками СВО, которые проходят лечение в госпитале.

"Но и в народном хозяйстве мы сможем применять, сможем применять в будущем и при решении проблем энергообеспеченности в Арктике, в лунной программе будем использовать", - сказал Путин в ходе посещения госпиталя.

