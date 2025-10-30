Ростех представил комплекс для уничтожения БПЛА с помощью дронов-перехватчиков

Комплекс состоит из радиолокационной станции обнаружения, оптико-электронных средств доразведки и сопровождения, вычислительной системы, а также автоматизированного рабочего места оператора

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Новый автоматизированный комплекс для уничтожения беспилотников с помощью дронов-перехватчиков впервые показали на выставке "Интерполитех-2025". Об этом сообщили в Ростехе.

"Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" впервые представил новый автоматизированный комплекс для уничтожения беспилотников с помощью дронов-перехватчиков. Решение можно интегрировать в многоуровневые системы обороны, сочетать с различными радиолокационными станциями (РЛС) и другими средствами поражения. Презентация прошла в рамках выставки "Интерполитех-2025" в Москве", - говорится в сообщении.

В Ростехе отметили, что комплекс обеспечивает раннее обнаружение, сопровождение и автоматизированное поражение ударных БПЛА. "Он состоит из радиолокационной станции обнаружения, оптико-электронных средств доразведки и сопровождения, вычислительной системы, а также автоматизированного рабочего места оператора. Нейтрализацию БПЛА осуществляет скоростной дрон-перехватчик, вылетающий из специального контейнера - дронопорта", - рассказали в организации.

В госкорпорации уточнили, что благодаря компактности вся система, включая блоки управления и энергообеспечения, умещается в кузове грузовика повышенной проходимости. "Это обеспечивает оперативное развертывание на необорудованной территории. В то же время при необходимости комплекс может быть исполнен стационарно", - добавили в Ростехе. Комплекс может применяться в качестве самостоятельной единицы, а также интегрироваться с другими средствами обнаружения и поражения в эшелонированных системах обороны.

Генеральный директор "Швабе" Вадим Калюгин сообщил, что дрон-перехватчик самостоятельно ориентируется в пространстве и автоматически наводится на цель на основе нейросетевого алгоритма. "Это обеспечивает уверенное поражение БПЛА, представляющих угрозу гражданской инфраструктуре. Решение создано в рамках постоянной работы специалистов госкорпорации "Ростех" по совершенствованию отечественных систем противодействия беспилотникам в ответ на вновь возникающие вызовы", - сказал он.

В госкорпорации также уточнили, что в настоящее время разработчики проводят донастройку комплекса на полигоне. По завершении практических работ он пройдет испытания в реальных условиях эксплуатации.