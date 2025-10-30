Российский "Буревестник" разрушает миф о национальной неуязвимости США (Asia Times, Гонконг)

AT: ни одна система ПРО США не показала эффективности против МБР

Американская система ПРО "Золотой купол" беззащитна перед российским "Буревестником", пишет Asia Times. Более того, астрономические затраты на поддержание работы "Купола" ставят под сомнение эффективность его существования. Белый дом погружен в размышления о том, как уберечь США от грозного оружия Москвы.

Габриэль Онрада (Gabriel Honrada)

Появление российской крылатой ракеты с ядерной установкой означает, что США больше не могут рассчитывать, что океаны или противоракетные щиты уберегут их от ядерных атак.

Проведенное Россией испытание крылатой ракеты с ядерной установкой не только сочетает в себе честолюбивые замыслы времен холодной войны и современное балансирование на грани допустимого, но и грозит подорвать неприкосновенность континентальной части США.

В этом месяце многочисленные средства массовой информации сообщили, что Россия успешно провела испытания крылатой ракеты 9М730 "Буревестник" с ядерной боеголовкой. Это стало важной вехой в ее стремлении создать стратегическое оружие следующего поколения.

Президент России Владимир Путин объявил об испытании на встрече с генералитетом в камуфляжной форме, заявив, что ракета пролетела 14 000 километров за 15 часов на ядерной тяге — это самый продолжительный полет за всю историю.

Глава Генерального штаба Валерий Герасимов подтвердил, что ракета была запущена с Новой Земли в Заполярье, где Россия проводила многочисленные ядерные испытания.

Ракета (по классификации НАТО: Skyfall) рассчитана на практически неограниченную дальность и непредсказуемую траекторию полета, чтобы уклоняться от систем противоракетной обороны США и их союзников. Путин назвал ее "непобедимой" и уникальной, подчеркнув, что это ответ на выход США в 2001 году из Договора о противоракетной обороне (ПРО) и расширения НАТО на восток.

Реализация программы "Буревестник" сопровождалась техническими сбоями и авариями, включая взрыв в Белом море в 2019 году, унесший жизни пятерых ученых "Росатома" и резко повысивший уровень радиации в регионе. Однако успешное испытание подчеркивает решимость России продемонстрировать стратегическую устойчивость и надежность средств ядерного сдерживания на фоне обострившейся напряженности в отношениях с США из-за Украины.

Сэмюэл Бендетт и другие авторы отмечают в докладе Королевского института международных отношений (он же Чатем-хаус) от сентября 2021 года, что "Буревестник" отражает стремление России гарантировать стратегическое сдерживание и компенсировать предположительное превосходство США и НАТО в обычных вооружениях и системах противоракетной обороны. Бендетт и другие называют это оружие примером асимметричных инноваций — использования технологий с высокой степенью риска, но и высокой отдачей.

И тем не менее, технология, лежащая в основе "Буревестника" великолепна в теории, но ее очень сложно реализовать на практике. "Буревестник" может быть навеян американским проектом "Плутон", 1950-х годов, направленным на создание сверхзвуковой низколетящей ракеты SLAM.

Эта крылатая ракета с ядерным прямоточным воздушно-реактивным двигателем разрабатывалась для длительных полетов на малой высоте с несколькими ядерными боеголовками на борту. Ее неэкранированный реактор использовал ядерное деление для нагрева воздуха и достигал скорости в 3 Маха, но при этом выделялись радиоактивные газы, представлявшие значительную опасность для окружающей среды.

Испытания реактора прошли успешно, однако из проблем, связанных с материаловедением, прочностью конструкции и этическими соображениями, — особенно на фоне зреющего в обществе беспокойства насчет радиоактивных осадков — проект был свернут в 1964 году.

Кроме того, Крис Спеддинг упоминает в статье, опубликованной в октябре 2023 года в журнале BASIC, что серьезными проблемами "Буревестника" остаются миниатюризация реактора для обеспечения длительного полета, экстремальные тепловые нагрузки и надежное наведение на межконтинентальных расстояниях.

Но для России возможные военные преимущества этой технологии перевешивают технологические недостатки. Алексей Леонков в статье в журнале Modern Diplomacy за октябрь 2025 года, утверждает, что "Буревестник" может быть использован для уничтожения командных пунктов противника после атаки межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР).

Но смогут ли нынешние системы противоракетной обороны США перехватить "Буревестника"? В статье журнала Air & Space Forces в октябре 2022 года Кристофер Стоун подчеркивает, что американские датчики, включая инфракрасную систему космического базирования (SBIRS), предназначены для обнаружения инфракрасных сигнатур баллистических ракет на этапе их запуска для раннего предупреждения.

Однако Стоун отмечает, что они не отслеживают непрерывно баллистические, небаллистические, маневрирующие или гиперзвуковые боеголовки на сверхмалой высоте после отделения от пусковых установок.

Майкл Бонерт в опубликованной в этом месяце статье для Military Times, отмечает, что защита огромной страны размером с США от крылатых ракет формата "Буревестник" потребует десятков тысяч систем противовоздушной обороны и астрономических затрат. При этом стоимость объявленного проекта "Золотой купол" в течение ближайших 30 лет составит от 256 миллиардов до 3,6 триллиона долларов.

Хьюстон Кантуэлл подчеркивает этот момент в статье журнала Air & Space Forces за февраль 2025 года, отметив, что бесконечно тратить миллионы на каждый залп перехватчиков для борьбы с дешевыми беспилотниками и крылатыми ракетами непозволительно никому.

В стратегическом плане одно лишь существование "Буревестника" — не беря в расчет его убедительность и боевую эффективность — влечет за собой непомерные расходы для США, при всех технических недостатках проекта и сопряженных с этим рисках. Это грозит вогнать США в непомерные расходы на заведомо ненадежную систему вроде "Золотого купола", хотя эти ресурсы можно было бы потратить на более стоящие средства.

"Буревестник" также может поставить под сомнение гарантии безопасности США. Если над материковой частью США нависнет непосредственная угроза ядерного нападения, готовность США рисковать своим народом и городами ради союзников будет поставлена под сомнение.

В Тихом океане "Буревестник" также мог бы создать прецедент для таких государств, как КНДР и Китай, подтолкнув их к разработке аналогичного оружия. Россия уже могла поделиться с КНДР технологией ядерных энергетических установок для подводного флота, и ядерная установка крылатой ракеты "Буревестник" может оказаться следующей в списке — в зависимости от того, насколько секретной Москва сочтет эту технологию.

Это усилит стремление КНДР к фактическому статусу ядерной державы, обеспечит выживание правящей династии Кимов и подтолкнет Южную Корею и Японию создать собственное ядерное оружие.

Китай, чьи ресурсы значительно обширнее, чем у России и КНДР вместе взятых, мог бы создать аналогичную систему, усугубив потенциальную угрозу со стороны гиперзвуковой системы частично-орбитального бомбометания FOBS.

Система, аналогичная "Буревестнику", могла бы усилить ядерный арсенал Китая в качестве стратегической поддержки на случай, если его обычные вооруженные силы дрогнут при вторжении на Тайвань, или же для сдерживания вмешательства США и союзников.

В наше время великодержавного соперничества, когда национальная безопасность США, по-видимому, уже не может считаться данностью, решение проблемы "Буревестника" требует признания угрозы, которую представляет эта система и ей подобные, а не отрицания или запирательств.

Это также потребует переосмысления архитектуры противоракетной обороны США и ядерного потенциала: несмотря на 65 лет исследований и потраченные миллиарды долларов, ни одна система противоракетной обороны США не продемонстрировала должной эффективности против реальной атаки МБР, а астрономические затраты "Золотого купола" ставят под сомнение саму его осуществимость.

Вместо того чтобы тратить миллиарды на ракеты-перехватчики "Золотого купола" космического базирования, можно было бы направить финансовые средства на ускорение разработки лазерного оружия точечной защиты воздушного и наземного базирования для противодействия угрозам, исходящих от крылатых ракет наподобие "Буревестника".

И тем не менее, пожалуй, лучшая защита кроется в умелом нападении — модернизации ядерной триады США. Ускоренное производство бомбардировщиков B-21, подводные лодки класса "Колумбия" и межконтинентальные баллистические ракеты Sentinel ("Страж") могут сдержать использование систем наподобие "Буревестника" — в первую очередь за счет гарантированной возможности второго удара.

Опасность такого похода подчеркивает непреходящую важность сдерживания обычными вооружениями. В то же время обновленные механизмы урегулирования кризисов, протоколы ракетных испытаний и соглашения о контроле над вооружениями приобретают невиданную прежде актуальность.