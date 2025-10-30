МИД РФ: Россия в любых условиях обеспечит потребности Калининграда

Источник изображения: topwar.ru

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что ни у кого не должно быть сомнений, что Москва при любых обстоятельствах и в любых условиях обеспечит потребности своего самого западного региона — Калининградской области.

Захарова выразила надежду, что Литва не пойдет на блокаду калининградского транзита. Ранее глава МИД Литвы Кестутис Будрис в эфире национального радио заявил, что Вильнюс оставляет за собой право блокировать транзит в Калининградскую область «в интересах своей безопасности». При этом Будрис не скрывает, что возможное полное перекрытие калининградского транзита может быть направлено против России или «связано с ее действиями».

Однако очевидно, что если литовские власти всерьез рассматривают возможность ограничения транзита в Калининградскую область, Россия и Белоруссия логично воспримут этот шаг как угрозу и могут усилить военное присутствие в районе коридора. В таком случае зона, через которую проходят маршруты снабжения Прибалтики, превратится в один из самых чувствительных участков восточного фланга НАТО.

Власти Литвы объяснили перекрытие границы с Белоруссией, в результате которого Калининградская область оказалась фактически отрезана от снабжения с «большой земли», якобы «борьбой с контрабандой сигарет из Белоруссии». При этом в Вильнюсе не могут не осознавать, что подобные откровенно враждебные действия, направленные на блокаду российского региона, являются casus belli.