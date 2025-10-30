Турция приступила к серийному производству ОБТ "Алтай" на заводе BMC Ankara

ЦАМТО, 29 октября. В г.Кахраманказан 28 октября состоялась церемония открытия завода BMC Ankara по производству танков и бронетехники нового поколения, в ходе которой турецким ВС была передана первая партия серийных танков "Алтай".

В церемонии принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который заявил, что на объекте площадью в 840 тыс. кв. м будут работать более 1500 специалистов. Ежемесячно будет производиться 8 основных боевых танков "Алтай" и 10 боевых машин с колесной формулой 8х8 "Алтуг" (Altug).

Отмечается, что производство танка "Алтай" полностью локализовано. Несмотря на введенные против Турции эмбарго на поставку некоторого оборудования, танк оснащен новейшими системами для экстремальных условий эксплуатации и в будущем получит национальный двигатель BATU.

Согласно плану, Сухопутным войскам на первом этапе будут поставлены 250 танков: 85 ед. в конфигурации T1 и 165 ед. в усовершенствованной версии T2. Новая версия, получившая название "Новый Алтай" (Yeni Altay), включает в себя дополнительные возможности, разработанные после этапа создания прототипа, в том числе те, которые заменили компоненты, ранее ограниченные экспортными лицензиями.

Как отмечалось ранее на брифингах Управления оборонной промышленности Турции (SSB), эти усовершенствования позволили создать танк с улучшенной огневой мощью, защитой и живучестью на ТВД.

Конфигурация "Алтай" T1 была переработана в соответствии с новой концепцией защиты, основанной на опыте последних конфликтов, а также оперативных требованиях ВС Турции. Она сочетает в себе пассивные, реактивные и активные системы защиты, обеспечивая круговую защиту как от кинетических, так и от управляемых противотанковых средств.

Напомним, что руководитель SSB Халук Гергюн сообщил о начале поставок ВС страны серийной версии нового основного боевого танка "Алтай" в феврале 2025 года. По его словам, 85 танков в конфигурации T1 будут поставлены к 2028 году, после передачи первых трех ОБТ в 2025 году. Планы предполагают поставку 11 танков в 2026 году, 41 танка – в 2027 году и 30 танков – в 2028 году. Поставки еще 165 танков "Алтай" в конфигурации T2 начнутся в 2028 году.

В конечном итоге ВС Турции намерены получить 1000 ОБТ "Алтай". Их планируется заказывать партиями по 250 машин. Каждая партия будет отличаться усовершенствованиями, выполненными в соответствии с требованиями ВС страны.

ВС Турции получили первые два опытных образца ОБТ "Алтай" для проведения комплексных испытаний в апреле 2023 года. О подписании с компанией BMC контракта на серийное производство ОБТ "Алтай" Директорат оборонной промышленности Турции объявил 29 мая 2024 года. Тогда же был назван общий объем проекта.

В марте 2023 года компания BMC представила новый "Алтай" с системой ситуационной осведомленности Orumcek компании Aselsan.

Первая партия танков будет оснащена южнокорейскими двигателями Doosan DV27K и трансмиссией EST15K. В настоящее время в Турции продолжается разработка национального семейства двигателей BATU мощностью 1500 л.с. для версии "Алтай" T2.

В производстве танков "Алтай" задействовано около 600 компаний, важнейшими из которых являются BMC (основной производитель), Aselsan, Roketsan и Havelsan.