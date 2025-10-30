Войти
ТАСС

The Times: Украина не продержится до весны 2026 года без помощи Запада

153
0
0
Украинские военные в окопе
Украинские военные в окопе.
Источник изображения: © AP Photo / LIBKOS

Колумнист британской газеты Роджер Бойес заявил, что "Украина смогла бы продолжить борьбу и выжить" в случае нахождения Западом способа передачи Киеву российских замороженных активов

ЛОНДОН, 29 октября. /ТАСС/. Украина не сможет оказывать сопротивление РФ в 2026 году без значительной помощи со стороны Запада, предоставление которой выглядит маловероятным сценарием. Такое мнение выразил колумнист британской газеты The Times Роджер Бойес.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"С приближением зимы становится все более вероятным, что она станет последней линией обороны Владимира Зеленского. Деньги на вооружение, здравоохранение и энергетическую инфраструктуру Украины иссякают. Желание Запада продолжать войну угасает. Вопрос защиты независимого Киева более не относится к числу основных стратегических приоритетов", - написал Бойес.

По его мнению, "Украина смогла бы продолжить борьбу и выжить" в случае нахождения Западом способа передачи Киеву российских замороженных активов. Однако пока этот вопрос кажется неразрешенным, учитывая нежелание Бельгии подрывать доверие к своей финансовой системе путем кражи суверенных активов РФ, подчеркнул Бойес. Журналист заявил, что "в этом запутанном споре обнажается гнилое сердце европейской усталости от войны".

"У Украины достаточно средств лишь до конца первого квартала следующего года, чтобы вести экзистенциальную войну и поддерживать функционирование своего потрепанного государства. Ее оборонный бюджет на этот год вырос до $70,86 млрд, общий прогнозируемый государственный доход на следующий год составляет $68 млрд. Евросоюз обещает, что сможет финансово поддерживать Украину еще год-два. Но ни одна крайне правая партия в Европе, будь то в правительстве или вне его, сейчас не согласилась бы с этим", - отметил колумнист.

На этом фоне Бойес призвал западные страны не ожидать "зимних чудес в Восточной Европе" и "готовиться к миру", который, по его мнению, "не будет приятным". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.10 03:22
  • 4
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 30.10 03:08
  • 1
Технологии «Буревестника» применили в космических программах
  • 30.10 03:01
  • 1
План Китая по потоплению авианосца США описали одним словом
  • 29.10 23:30
  • 1
В России рассказали о совместимости «Буревестника» с «Орешником»
  • 29.10 23:19
  • 3
Путин поддержал идею добровольческих формирований для защиты опасных объектов
  • 29.10 23:12
  • 66
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 29.10 23:00
  • 1
Стало известно о создании Россией новых типов ракет «Искандер-М»
  • 29.10 22:51
  • 14
США планируют практически утроить ядерный арсенал к 2050 году
  • 29.10 22:41
  • 1
Шойгу рассказал, чем грозит вывод из строя транспортной инфраструктуры ПФО
  • 29.10 20:45
  • 11133
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.10 17:26
  • 0
В шаге от эскалации
  • 29.10 16:39
  • 60
МС-21 готовится к первому полету
  • 29.10 06:16
  • 0
И еще о росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 29.10 02:28
  • 1
О росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 29.10 00:40
  • 0
Комментарий к "В России призвали американских генералов провести для Трампа ликбез по подлодкам"