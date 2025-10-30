Войти
ТАСС

Сотрудники Роскосмоса будут получать по 1 млн рублей после защиты кандидатской

Кадр: Telegram-канал «Роскосмос»
Кадр: Telegram-канал «Роскосмос».

Такие меры принимаются с целью "омолодить" кадровый состав, который, по словам замглавы госкорпорации Бориса Глазкова, достаточно возрастной

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Роскосмос с 2026 года будет выплачивать сотрудникам, защитившим кандидатскую диссертацию, по 1 млн рублей. Защитившие докторскую получат по 2 млн, заявил замглавы госкорпорации Борис Глазков.

"Введем с 2026 года специальные премии за кандидатскую диссертацию - миллион рублей. Защитил диссертацию по теме предприятия - миллион рублей, докторскую - два миллиона", - сказал он на конгрессе "Русский инженер" в МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Такие меры принимаются с целью "омолодить" кадровый состав, который сегодня, по словам Глазкова, достаточно возрастной. "У нас цель стоит - нам нужно к 2035 году, чтобы каждый третий специалист в отрасли был моложе 35 лет. Эту [цель] мы сами себе поставили, а президент уже утвердил", - говорится в сообщении.

О федпроекте "Кадры для космоса"

"Кадры для космоса" - один из восьми федеральных проектов в составе национального проекта по освоению космического пространства. Его цель - становление технологически независимой и глобально конкурентоспособной космической отрасли, формирующей новые рынки в перспективных технологиях и сервисах. До 2028 года бюджет федпроекта составит 7,1 млрд рублей.

Помимо "Кадров для космоса" в состав нацпроекта вошли такие федеральные проекты, как "Космическая наука", "Космический атом", "Производственно-технологическая система" и "Связь и наблюдение за Землей". До 2036 года на нацпроект планируется выделить около 4,4 трлн рублей бюджетных средств - 1,7 трлн будут выделены в ближайшие шесть лет. 

