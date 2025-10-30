Войти
Французские подлодки вооружат МБР нового поколения

Французские ВМС приняли на вооружение межконтинентальные баллистические ракеты для подводных лодок (БРПЛ) третьего поколения. Как уточняет Naval News, боеприпасы М51.3 размещают на борту стратегических атомных подводных лодок класса "Триумфан" (Le Triomphant).

Семейство межконтинентальных баллистических ракет M51, разработанных и производимых компанией ArianeGroup, представляет собой основное вооружение французских атомных подлодок класса "Триумфан". Поступившая на вооружение в 2010 году, M51 заменила более раннюю МБР M45 и с тех пор прошла ряд модернизаций.

Межконтинентальная баллистическая ракета M51 для подлодок, Франция

Трехступенчатая твердотопливная ракета массой около 53 тонн и длиной от 12 до 13 метров предназначена для заброски разделяющихся головных частей индивидуального наведения. Ранние варианты, такие как M51.1, несли боеголовки TN-75, в то время как M51.2 оснащалась новой боеголовкой Tête Nucléaire Océanique (TNO), обеспечивающей повышенную живучесть против систем ПРО.

Дальность действия новой модификации M51.3 превышает 9000 км. Эта МБР может доставлять от четырех до шести боеголовок TNO2 с повышенной точностью и бронепробиваемостью.

В сентябре 2025 года французское Управление оборонных исследований (DGA) заключило с ArianeGroup контракт на разработку и производство четвёртого поколения ракет M51. Технические характеристики новой МБР остаются засекреченными. По оценкам журналистов на основе данных из открытых источников, ракета получит усовершенствованную двигательную установку, модернизированные системы наведения и новую полезную нагрузку. Ожидаемые возможности включают в себя увеличенную дальность, повышенную точность и новые способы преодоления противодействия передовых средств ПРО.

Стоимость разработки и производства M51.4 оценивается примерно в 7,5 млрд евро. Эти ракеты должны прослужить до конца 2040-х годов.

