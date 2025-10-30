Путин объяснил решение о размещении "Орешника" в Белоруссии, сообщил Песков

Песков: Путин объяснил размещение "Орешника" на выступлении в Минске

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объяснил решение о размещении ракетного комплекса "Орешник" на территории Белоруссии в ходе совместной пресс-конференции с лидером Белоруссии Александром Лукашенко в Минске, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт подтвердила РИА Новости планы поставить российский ракетный комплекс средней дальности "Орешник" на боевое дежурство в декабре.

"Несколько месяцев тому назад, наверное, уже даже полгода тому назад, президент Путин был Минске - и об этом шла речь. Путин давал объяснение на этот счет. В Минске была совместная пресс-конференция двух лидеров, там об этом говорилось", - сказал Песков журналистам на вопрос, в связи с чем Москва приняла решение разместить новейшее оружие на территории Республики Беларусь.

Президент России Владимир Путин 21 ноября прошлого года заявил о проведенном успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". В ответ на применение американского и британского оружия Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины.

В декабре 2024 года Лукашенко попросил президента РФ Владимира Путина разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему "Орешник". Российский лидер ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года. Президент Белоруссии 8 августа этого года заявил, что первые позиции под "Орешник" уже обустраиваются.