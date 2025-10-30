Войти
Lenta.ru

Раскрыт способ «Буревестника» обойти «Золотой купол» США

146
0
0
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости.

Военный эксперт Леонков: «Золотой купол» США не сможет остановить «Буревестник»

Российская ракета «Буревестник» сможет обойти систему ПРО «Золотой купол» США ввиду несовершенств американской защиты, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт Алексей Леонков.

«"Золотой купол", который собираются создать, — это модернизация существующей системы ПВО и ПРО США. А она позиционная. Система ПРО закрывает стартовые площадки ракет, а система ПВО даже не эшелонированная. Проект эшелонированной системы есть, ее прототип даже опробовали на Украине, но для того чтобы создать полноценную, устойчивую к любому воздействию ПВО, требуются триллионы долларов и намного больше времени», — объяснил Леонков.

Он заметил, что для качественной системы ПВО США необходимо создать современные комплексы, потому как у уже существующих есть ряд ограничений. В текущих условиях, уверен Леонков, у Штатов нет возможности разработать полностью непроницаемую систему.

«Не забываем также, что "Буревестник" — стратегическая крылатая ракета, снаряженная термоядерным боезарядом. То есть, тактика преодоления ПВО может быть разной. Один из приемов — подрыв заряда в воздухе, что выведет из строя радиолокационные станции, отвечающие за оборону, и расчистит путь для других ракет. Ну и другой фактор — "Буревестник" будет применен только после нанесения ответно-встречных ударов. То есть, большинство систем уже будет уничтожено», — подытожил военный эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о проведении решающих испытаний «Буревестника». Он также поручил подготовить для ракеты всю необходимую инфраструктуру и определить класс, к которому она относится.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.10 03:22
  • 4
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 30.10 03:08
  • 1
Технологии «Буревестника» применили в космических программах
  • 30.10 03:01
  • 1
План Китая по потоплению авианосца США описали одним словом
  • 29.10 23:30
  • 1
В России рассказали о совместимости «Буревестника» с «Орешником»
  • 29.10 23:19
  • 3
Путин поддержал идею добровольческих формирований для защиты опасных объектов
  • 29.10 23:12
  • 66
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 29.10 23:00
  • 1
Стало известно о создании Россией новых типов ракет «Искандер-М»
  • 29.10 22:51
  • 14
США планируют практически утроить ядерный арсенал к 2050 году
  • 29.10 22:41
  • 1
Шойгу рассказал, чем грозит вывод из строя транспортной инфраструктуры ПФО
  • 29.10 20:45
  • 11133
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.10 17:26
  • 0
В шаге от эскалации
  • 29.10 16:39
  • 60
МС-21 готовится к первому полету
  • 29.10 06:16
  • 0
И еще о росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 29.10 02:28
  • 1
О росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 29.10 00:40
  • 0
Комментарий к "В России призвали американских генералов провести для Трампа ликбез по подлодкам"