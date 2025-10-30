Трамп подпишет указ против «дурацкой электропроводки»

Трамп обяжет ВМС США использовать на авианосцах паровые катапульты

Президент США Дональд Трамп заявил о планах подписать указ против «дурацкой электропроводки», который обяжет Военно-морские силы (ВМС) страны использовать на новых авианосцах паровые катапульты и гидравлические подъемники. Об этом сообщает издание TWZ.

Свои планы президент США анонсировал во время недавнего посещения авианосца George Washington типа Nimitz в порту японского города Йокосука. «Я издаю указ, я собираюсь подписать указ о том, что при строительстве авианосцев для катапульт будет использоваться пар, а для лифтов — гидравлика», — заявил Трамп, допустив, что электромагнитные системы на кораблях уязвимы для воздействия воды.

Издание напоминает, что в настоящее время ВМС США располагают десятью авианосцами типа Nimitz, оснащенными паровыми катапультами и гидравлическими подъемниками, а также авианосцем Gerald R. Ford типа Ford с электромагнитными катапультами и подъемниками с электромагнитными двигателями.

«Они тратят миллиарды долларов на создание этой дурацкой электропроводки. А проблема в том, что, когда она ломается, приходится посылать [офицеров] в Массачусетский технологический институт, приглашать самых талантливых специалистов в мире и везти их туда. Паровую, говорят, можно починить молотком и паяльной лампой. И она работает ничуть не хуже, если не лучше», — сказал президент США.

TWZ отмечает, что Трамп не первый раз критикует электромагнитные ситемы на авианосцах типа Ford.

В апреле 2023 года издание Breaking Defense заметило, что в США допустили продажу оборудования для нового французского авианосца — электромагнитной катапульте и пламегасителе — передовом оборудовании, используемом на американских авианосцах типа Ford.