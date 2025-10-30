КНДР испытала новую крылатую ракету накануне визита Трампа в Южную Корею

Источник изображения: topwar.ru

Пхеньян снова напомнил о себе – на этот раз с моря. 28 октября Северная Корея провела запуск новой крылатой ракеты класса «море-земля». Иронично, что сделали это буквально за день до визита Дональда Трампа в Южную Корею, где стартует саммит АТЭС. Совпадение? Сомнительно.

По словам северокорейских военных, ракета стартовала вертикально с корабля, шла по заданной траектории больше двух часов и точно поразила цель. Какой именно комплекс испытали, где именно запускали и на какую дистанцию – не раскрывают. Для КНДР это типично: показать силу, но не все карты.

За пуском наблюдал зампред Центрального военного комитета Пак Чон Чхон. Он заявил, что страна продвинулась в укреплении своего ядерного щита. Ким Чен Ын на полигоне не появился.

Это уже второй запуск за неделю. Неделей раньше Пхеньян проверял гиперзвуковые боевые блоки. Южнокорейская разведка уверена: все это не просто активность ради отчетности.

После сближения с Москвой северокорейская программа, кажется, прибавила в скорости. Эксперты не исключают, что оружие идет России, а взамен КНДР получает технологии – обмен неофициальный, но взаимовыгодный.

И все это – на фоне дипломатических движений. Трамп говорит о возможной встрече с Кимом, Москва подчеркивает «стабильные отношения» с Пхеньяном. И вдруг – новый запуск. Сигнал прозрачен: США понимают только язык силы.