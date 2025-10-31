Технологическое перевооружение. Как нацпроект изменит российскую промышленность?

Правительство определило развитие станкостроения приоритетом

Правительство России делает масштабную ставку на отечественное станкостроение и роботизацию, чтобы к 2030 году обеспечить стране лидирующие позиции в сфере высокотехнологичного производства и снизить зависимость от импорта. Как работают механизмы господдержки и что они дают отечественным предприятиям, разбиралась «Лента.ру».

Ставка на собственные силы

В 2025 году в России стартовал национальный проект «Средства производства и автоматизации». Он представляет собой комплекс системных мер, направленный на достижение технологического лидерства в области производства высокотехнологичных станков и повышение уровня промышленной роботизации. Реализация нацпроекта «Средства производства и автоматизации» станет важным шагом на пути к достижению национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года, закрепленных в указе президента РФ в области технологического лидерства.

Стратегическая цель нацпроекта «Средства производства и автоматизации» — обеспечить российскую обрабатывающую промышленность современными отечественными станками и комплектующими. Это позволит укрепить позиции страны в мировом рейтинге производителей и повысить конкурентоспособность как российской продукции, так и экономики в целом.

Автоматизация, роботизация и использование современных станков обеспечат рост эффективности и производительности предприятий. Это позволит выпускать больше продукции с наименьшими затратами при заметном улучшении ее качества, а также решить проблему дефицита кадров и освободить людей от монотонной и физически тяжелой работы .

Нацпроект включает в себя четыре направления, которые охватывают ключевые аспекты развития производственного сектора. Это развитие станкоинструментальной промышленности, внедрение промышленной робототехники, наращивание производства литейного и термического оборудования, подготовка научных кадров и специалистов для отрасли.

Ключевые показатели и задачи нацпроекта к 2030 году

К 2030 году реализация нацпроекта «Средства производства и автоматизации» должна обеспечить достижение амбициозных показателей. Запланировано довести уровень технологической независимости в производстве высокотехнологичных станков до 95%. Доля отечественной станкоинструментальной продукции на внутреннем рынке должна достичь 60%. Объем производства станков и их комплектующих для нужд различных отраслей промышленности России должен увеличиться вдвое относительно 2022 года. Особое внимание уделяется инновациям: разработчики нацелены на создание не менее 12 новых видов литейного оборудования для нужд металлургии и машиностроения.

В сфере роботизации предстоит совершить настоящую революцию: если на конец 2024 года на каждые 10 тысяч работников приходилось всего 29 промышленных роботов, то к 2030 году этот показатель запланировано увеличить до 145 единиц, что позволит России войти в топ-25 мировых лидеров по плотности промышленной роботизации.

Задача наполнения высокотехнологичных отраслей кадрами затрагивает не только станкостроение и роботизацию, но и другие ключевые направления промышленности – от авиа- и судостроения до атомной энергетики и биотехнологий, поэтому решается комплексно и на разных уровнях. Например, по федпроекту «Профессионалитет» проводится всероссийский Чемпионат высоких технологий, финал которого в этом году собрал в Великом Новгороде 15 тысяч участников. Актуальны такие мероприятия не только для молодых профессионалов, но и для компаний реального сектора: на площадках чемпионата предприятия могут использовать реальные производственные задачи в качестве испытаний, оценить уровень начинающих специалистов, а также предложить лучшим стажировку или трудоустройство.

Российская промышленность. Источник: Александр Кондратюк / РИА Новости

Субсидирование для повышения спроса

Национальный проект представляет собой комплексный подход к развитию отрасли. Он включает запуск серийного производства современного оборудования, стимулирование спроса на продукцию российских производителей и активное внедрение роботизированных решений в производственные процессы. Для этого государство разработало специальные механизмы помощи бизнесу, с подробностями которых можно ознакомиться на платформе Государственной информационной системе промышленности (ГИСП).

Одна из мер поддержки нацпроекта «Средства производства и автоматизации» – субсидия для российских производителей средств производства и автоматизации, за счет которой они могут компенсировать до 20% размера скидки для покупателя. Она распространяется на металлообрабатывающее, аддитивное, литейное и термическое оборудование, тяжелое машиностроение. Производителям промышленных роботов Минпромторг России компенсирует до 50% сделанной скидки. Субсидия позволит производителям продукции осуществлять продажи без потерь в прибыли, а предприятиям — наращивать производственные мощности и модернизировать оборудование по более доступным ценам.

Российская промышленность. Источник: Виталий Невар / РИА Новости

Как получить субсидию

Субсидия по нацпроекту «Средства производства и автоматизация» предоставляется на основе отбора. Обязательное условие – включение в реестр российских производителей Минпромторга России в соответствии с постановлением правительства РФ от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции».

На основе проведенных конкурсных отборов на период 2025-2027 годов заключено 31 соглашение общим объемом 16 млрд рублей для предоставления данного вида субсидий.

Узнать подробности участия в конкурсном отборе и подать заявку можно на платформе ГИСП. Система предоставляет доступ к отраслевой статистике, аналитическим выкладкам, публикациям о состоянии ключевых сегментов промышленности, отчетам предприятий.

Российская промышленность. Источник: Виталий Тимкив / РИА Новости

Субсидия на лазерные станки

Одним из получателей субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением покупателям скидки, стала компания «Лассард», которая входит в группу компаний «Вартон». Предприятие разрабатывает, производит и продает лазеры, лазерные системы и оборудование на их основе, а также оптомеханические изделия и оптические столы.

Вертикально-интегрированное производство позволяет самостоятельно производить все необходимые компоненты, включая оптическую часть, и использовать их для разработки собственных лазеров и лазерного оборудования. Также «Лассард» разрабатывает инновационные лазерные решения, которые помогают ускорить процессы производства и одновременно улучшить качество продукции. За 9 лет с момента выхода на рынок предприятие стало одним из крупнейших производителей лазерных технологий в России.

Все достаточно просто. Мы, как производитель, подаем заявку на компенсацию в рамках этой программы. Поэтому покупатель получает готовое решение — он приобретает станок сразу по специальной цене, уже учитывающей меры господдержки. Никакой дополнительной бумажной работы для покупателя нет — только стандартный договор купли-продажи генеральный директор компании «Лассард» Олег Нефедов

Отдельное важное преимущество: при покупке реестрового станка оборудование можно амортизировать в два раза быстрее, что существенно сокращает налог на прибыль в первые годы эксплуатации и повышает отдачу от инвестиций.

Вот и получается, что выбирая наш станок, вы не просто вкладываетесь в современные технологии, но и делаете абсолютно рациональный финансовый выбор. Специальная цена за счет господдержки плюс реальная экономия на налогах — такое сочетание дает бизнесу и технологическое преимущество, и понятную экономическую выгоду.

Это очень актуальная тема для многих российских предприятий, которые хотят модернизировать производство с помощью отечественного оборудования».

Российская промышленность. Источник: Виталий Тимкив / РИА Новости

Субсидия на оборудование для металлообработки

По нацпроекту «Средства производства и автоматизации» НПК «Морсвязьавтоматика» разрабатывает и производит оборудование для металлообработки (лазерные станки, листогибочные прессы, средства автоматизации), внутрисудовой электроники (критически важные системы для обеспечения эффективной работы экипажа, поддержания порядка и безопасности на борту судна), пультовых конструкций и электротехнических корпусов, холодильного и аддитивного оборудования (3D-принтеры), изделий из композитных материалов, источников бесперебойного питания и систем накопления энергии, дизельных и газотурбинных электрогенераторов и прочего оборудования.

Помимо этого, компания занимается реализацией комплексных проектов — от строительства собственных промышленных корпусов до оснащения судов и причалов по программе развития речного электротранспорта Москвы. При этом каждое новое направление является развитием уже существующих, поддерживается ими и усиливает их, позволяя наращивать эффективность как производственную, так и экономическую. Например, подразделение вентиляционных систем и кондиционирования изготавливает чиллеры (аппараты для охлаждения жидкости) для лазерных станков и систем воздушного охлаждения для накопителей энергии. Подразделение металлообрабатывающих станков снабжает оборудованием производство электротехнических корпусов. Подразделение аддитивных технологий обеспечивает своими технологическими решениями производителей станков и пультовых конструкций.

«Субсидии помогают нам разрабатывать новую продукцию и конкурировать с мировыми лидерами в том числе за счет возможности компенсировать скидку, которую мы предоставляем покупателям, — рассказал заместитель генерального директора по развитию НПК «Морсвязьавтоматика» Хайрула Джамалдинов. — По поводу сложности получения субсидии — не так сложно ее получить, но за каждую субсидию надо отчитываться. Например, для субсидии по компенсации скидки, которую мы предоставляем покупателю, нам необходимо продать станков на сумму в четыре раза больше, чем объем получаемой субсидии.

Повышение производительности труда и роботозацию нашей промышленности главным образом тормозит стоимость необходимого для этого оборудования. Нацпроект содержит в себе механизмы, за счет которых эта проблема нивелируется. Сейчас самое удачное время внедрять такие технологии».

Российская промышленность. Источник: Александр Кондратюк / РИА Новости

Льготное кредитование

Механизмом поддержки нацпроекта «Средства производства и автоматизации» стала программа льготного кредитования для производителей в сфере станкостроения и робототехники. Программа разработана Минпромторгом России совместно с Корпорацией МСП.

По этой программе производители станков и промышленных роботов могут привлечь от 30 до 200 млн рублей для реализации инвестиционных проектов или на оборотные цели. Предприятия могут получить кредит в МСП Банке на льготных условиях: 5 процентов в течение первого года, далее ставка будет составлять 0,5 от ключевой ставки +1 п.п. на второй год и +3 п.п. — на третий. Исходя из сегодняшней ставки в 18 процентов это 10 процентов и 12 процентов годовых соответственно, что значительно ниже рыночных предложений для предпринимателей.

Максимальный срок финансирования — 5 лет. Для инвестиционных проектов предусмотрены «зонтичные» поручительства Корпорации МСП, которые позволят покрыть до 50 процентов от суммы кредита.

Льготный кредит могут получить предприятия, занимающиеся производством металлообрабатывающего оборудования, промышленных инструментов и комплектующих, промышленных роботов и робототехнических устройств, а также другой продукции в сфере станкостроения. Обязательным условием является наличие производимых товаров в Реестре промышленной продукции Минпромторга РФ в соответствии с постановлением правительства РФ № 719. Компании, чьей продукции еще нет в реестре, также имеют возможность получить льготный кредит на запуск и развитие производства с условием включения продукции в реестр в дальнейшем.

Подать заявку на льготный кредит можно на цифровой платформе МСП.РФ, после чего она будет рассмотрена Экспертным советом на базе Корпорации МСП.

Малый и средний бизнес способен быстро реагировать на потребности рынка, поэтому программа является одной из приоритетных для Корпорации МСП. Мы будем в индивидуальном порядке вести каждый проект, чтобы обеспечить максимально эффективную поддержку проектов, направленных на выпуск необходимой для достижения технологического суверенитета продукции».

генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич

Сегодня в России работает более 400 предприятий станкостроения, практически все они в той или иной степени нуждаются в доступном финансировании, которое должно доводиться до бизнеса через профильные институты развития. «О разработке отдельного механизма поддержки станкостроителей нас просили сами предприниматели, — отметил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Иванов. — Мы обязательно проанализируем промежуточные результаты и в случае востребованности программы у предпринимателей и ее эффективности с точки зрения достижения целей нацпроекта рассмотрим вопрос масштабирования».

Российская промышленность. Источник: Донат Сорокин / ТАСС

Выгодный расчет

Опытом использования льготного кредита по нацпроекту «Средства производства и автоматизации» поделились на Владимирском станкостроительном заводе «Техника». Главная специализация компании — производство станков высокой точности. Предприятие выпускает токарные, фрезерные и шлифовальные станки и специальное оборудование разного применения, создает решения в области технологической модернизации отечественных производств.

«Наше предприятие является активным участником российского станкостроительного сообщества и пользуется Государственной информационной системой промышленности, — рассказал заместитель исполнительного директора Владимирского станкостроительного завода «Техника» Георгий Фисичев. — Еще в 2023 году эксперты нашего предприятия принимали участие в разработке нацпроекта и стратегии развития отрасли до 2030-го года, таким образом потенциальная возможность применения данного механизма государственной поддержки была известна нам заранее. Процесс оформления в целом несложный, но требует тщательной подготовки документов, в особенности финансового и бизнес-планов».

Поддержка позволит нашему предприятию существенно уменьшить зависимость от нехватки оборотных средств и, таким образом, повысить эффективность своей работы».

Российская промышленность. Источник: Анатолий Медведь / РИА Новости

Доказанная эффективность

Развитие отечественного станкостроения сегодня рассматривается как один из ключевых факторов обеспечения технологического лидерства России. Оно напрямую зависит от способности страны самостоятельно производить ключевые элементы производственной базы.

В современных условиях вопрос импортозамещения в сфере станкостроения приобретает особую актуальность. Правительство принимает различные меры для поддержки отрасли, и они уже приносят ощутимые результаты. Показательным примером эффективности государственной политики стало увеличение производства выпуска станкоинструментальной продукции и станков почти в 3 раза, при одновременном росте доли отечественных производителей на растущем рынке с 24 до 30 процентов.