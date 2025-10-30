В США оценили «поумневшие» российские бомбы

NI: Новые российские бомбы с УМПК поражают цели на дальности до 200 километров

Российские экспериментальные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) позволяют поражать цели на расстоянии от 150 до 200 километров. Новые боеприпасы оценил обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Ставрос Атламазоглу.

По его словам, УМПК представляет собой комплект наведения, который может превратить «глупые» бомбы в «умные». Бомбы с УМПК, по мнению автора, не будут эффективными против целей в Киеве или Одессе и «критически важной инфраструктуры», однако были бы «идеальными для тактических ударов по передовым и логистическим объектам».

«Новая планирующая авиабомба также предоставит российским истребителям и бомбардировщикам дополнительный вариант нанесения удара», — заключает обозреватель, отмечая, что новые боеприпасы могут позволить российским силам обойти украинскую противовоздушную оборону.

Ранее автор издания TWZ Томас Ньюдик заметил, что новая модификация УМПК, который превращает обычные бомбы в высокоточные боеприпасы, обеспечивает впечатляющий скачок возможностей российских умных бомб.

Также в октябре замглавы Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что в России начинают серийное производство новых УМПК для авиабомб.