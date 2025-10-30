Войти
Lenta.ru

В США оценили «поумневшие» российские бомбы

157
0
0
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости.

NI: Новые российские бомбы с УМПК поражают цели на дальности до 200 километров

Российские экспериментальные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) позволяют поражать цели на расстоянии от 150 до 200 километров. Новые боеприпасы оценил обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Ставрос Атламазоглу.

По его словам, УМПК представляет собой комплект наведения, который может превратить «глупые» бомбы в «умные». Бомбы с УМПК, по мнению автора, не будут эффективными против целей в Киеве или Одессе и «критически важной инфраструктуры», однако были бы «идеальными для тактических ударов по передовым и логистическим объектам».

«Новая планирующая авиабомба также предоставит российским истребителям и бомбардировщикам дополнительный вариант нанесения удара», — заключает обозреватель, отмечая, что новые боеприпасы могут позволить российским силам обойти украинскую противовоздушную оборону.

Ранее автор издания TWZ Томас Ньюдик заметил, что новая модификация УМПК, который превращает обычные бомбы в высокоточные боеприпасы, обеспечивает впечатляющий скачок возможностей российских умных бомб.

Также в октябре замглавы Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что в России начинают серийное производство новых УМПК для авиабомб.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.10 03:22
  • 4
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 30.10 03:08
  • 1
Технологии «Буревестника» применили в космических программах
  • 30.10 03:01
  • 1
План Китая по потоплению авианосца США описали одним словом
  • 29.10 23:30
  • 1
В России рассказали о совместимости «Буревестника» с «Орешником»
  • 29.10 23:19
  • 3
Путин поддержал идею добровольческих формирований для защиты опасных объектов
  • 29.10 23:12
  • 66
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 29.10 23:00
  • 1
Стало известно о создании Россией новых типов ракет «Искандер-М»
  • 29.10 22:51
  • 14
США планируют практически утроить ядерный арсенал к 2050 году
  • 29.10 22:41
  • 1
Шойгу рассказал, чем грозит вывод из строя транспортной инфраструктуры ПФО
  • 29.10 20:45
  • 11133
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.10 17:26
  • 0
В шаге от эскалации
  • 29.10 16:39
  • 60
МС-21 готовится к первому полету
  • 29.10 06:16
  • 0
И еще о росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 29.10 02:28
  • 1
О росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 29.10 00:40
  • 0
Комментарий к "В России призвали американских генералов провести для Трампа ликбез по подлодкам"