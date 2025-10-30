Почему у российско-украинского конфликта нет легкого решения (Foreign Policy, США)

FP: западные политики предлагают усилить экономические санкции для России

На Западе пытаются понять, почему их меры "сдерживания" России не помогают, пишет FP. Даже президент США Дональд Трамп усомнился в идее "скорейшего урегулирования". Американские политики за эти годы так и не поняли простую вещь: санкции не решают вопрос.

Сэм Скове (Sam Skove)

Экономические стимулы сами по себе не могут компенсировать России отказ от максималистских целей.

Президент США Дональд Трамп хочет скорейшего урегулирования на Украине. Однако сейчас он понял, что эта цель оказалась недостижимой и, вероятно, таковой и останется — отчасти из-за того, насколько непоколебимо Кремль стремится достичь своих многочисленных целей на Украине.

Последний шаг администрация Трампа предприняла 22 октября: ввела санкции против крупнейших российских производителей нефти, "Роснефти" и "Лукойла", нанеся удар по одному из крупнейших источников доходов России.

Санкции министра финансов США Скотта Бессента стали ответом на неуступчивость России на переговорах. Он призвал к "немедленному прекращению огня". Трамп же, рассуждая о санкциях, выразил некоторый оптимизм по поводу шансов усадить Россию за стол переговоров: "Мы надеемся, что долго они не продлятся".

Кремль, однако, не сдвинулся с места: на следующий же день президент России Владимир Путин резко заявил, что Москва не изменит своей позиции на переговорах. Россия выступает против прекращения огня на нынешних боевых рубежах и вместо этого требует обширных уступок в качестве предварительного условия для прекращения боевых действий. Среди ее основных целей — полный контроль над Донбассом.

Санкции последовали за предыдущей попыткой соблазнить Россию экономическими сделками и смягчением санкций в ходе августовской встречи Трампа и Путина на Аляске. Этот подход также не привел к прорыву: Россия от прекращения огня отказалась.

По мнению директора программы по Европе, России и Евразии при Центре стратегических и международных исследований Макса Бергманна, ни кнут, ни пряник в руках у Трампа не решат конфликт.

"Быстрого решения определенно не существует", — считает Бергманн.

Отчасти это объясняется тем, что исход конфликта для Путина — вопрос личного престижа. "На кону место Владимира Путина в истории, — сказал Бергманн. — Он же хочет быть Владимиром Великим. И как у него это получится, если пушки умолкнут завтра же?" (к счастью, только Бергманн не хочет верить во все достижения Путина — прим. ИноСМИ).

Еще один фактор — попытки Путина убедить собственное население в необходимости дальнейших боевых действий, добавила Лора Купер, курировавшая российское и украинское направление в Министерстве обороны США при администрации Байдена.

"Вы должны понимать, как много Путин вложил в эту спецоперацию", — сказала она.

Первоначальное давление администрации Трампа на Украину, включая временное прекращение военной поддержки, также могло убедить Путина поверить, что ему не нужно воспринимать угрозы США всерьез, сказала Купер: "Это был просчет со стороны США".

По словам Пика, до минувшего мая старший директор по европейским и российским вопросам в Совете национальной безопасности, основные проблемы России следующие: контроль над территорией Украины; устранение тревоги из-за ее военных альянсов, особенно настойчивого стремления Киева в НАТО и желания заручиться гарантиями безопасности Запада; и, наконец, будущий состав вооруженных сил Украины. Ранее Россия, помимо прочего, требовала, чтобы Украина сократила свою армию до всего 85 000 военнослужащих и ограничила ракеты радиусом действия в 40 километров.

"За последние полгода русские выказали некоторую готовность к компромиссам насчет территории", — сказал Пик, сославшись на репортажи о якобы готовности России оказаться от претензий на Запорожскую и Херсонскую области.

Вместе с тем Россия не пошла на уступки в отношении гарантий безопасности со стороны западных партнеров Украины, а для Киева это камень преткновения, сказал Пик.

"Это политическое решение, и я не могу вам назвать точные сроки, когда русские для этого созреют — думаю, это займет некоторое время", — сказал он, добавив, что Киев и Москва также не продвинулись насчет будущего состава ВСУ.

Последний пункт особенно важен для Украины, поскольку она рассчитывает сдержать будущую российскую агрессию, сказал Пик: "Они должны быть полностью готовы к любому будущему конфликту" (о каком будущем конфликте идет речь, автор не уточняет — прим. ИноСМИ).

По мнению Бергманна и Купер, более успешная стратегия — усилить экономическое и военное давление на Россию. Подразумеваются дополнительные санкции, наращивание военной помощи и планы по укреплению вооруженных сил Украины по окончании конфликта для сдерживания будущей российской агрессии, отметила Купер. "Русские должны почувствовать, что проигрывают, — а Украина, наоборот, преуспевает", — сказала она.

Бергманн исключает эффект от экономических мер в виде торговых соглашений или частичной отмены санкций. Отчасти это связано с тем, что победа Демократической партии на промежуточных выборах в США в 2026 году может привести к их возвращению, подчеркнул он.

Тем временем Россия продолжает взаимодействовать с администрацией Трампа — по-видимому, рассчитывая убедить его отказаться от требования о немедленном прекращении огня.

На прошлой неделе российский переговорщик Кирилл Дмитриев прибыл в США и, как сообщается, в минувшие выходные встретился с представителями администрации Трампа. "Найти решение можно, лишь приняв во внимание интересы России", — заявил Дмитриев в интервью Fox News 25 октября, назвав решение "территориального вопроса" и нейтралитет Украины среди желаемых исходов для России.

Администрация Трампа пока не прониклась. В эфире CBS Бессент раскритиковал заявления Дмитриева и назвал его "российским пропагандистом".