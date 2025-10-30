В 2024 году крупнейшим получателем польского вооружения стала Украина

ЦАМТО, 29 октября. Польша в 2024 году продала вооружения на 3,2 млрд. евро, из которых 2,5 млрд. евро пришлись на Украину. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило издание Dziennik Gazeta Prawna.

"В 2020 году польские компании поставили вооружение на сумму менее 400 млн. евро. В 2022 году эта сумма выросла почти до 1,2 млрд. евро. Рекордным стал 2024 год – Польша продала вооружение на сумму 3,2 млрд. евро", – отмечает издание.

"Крупнейшим получателем польского вооружения стала Украина. В 2024 году она купила у нас оружие почти на 2,5 млрд. евро", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в эту сумму не входит стоимость техники и вооружения, которое Польша передала Украине бесплатно.

На втором месте среди импортеров польского вооружения расположились США (190 млн. евро). Далее следуют Филиппины (185 млн. евро) и Испания (33 млн. евро).

По данным Dziennik Gazeta Prawna, в 2024 году Польша продала Украине среди прочего 78 минометов, 18 САУ, почти 300 различных бронемашин.

В США и на Филиппины поставлены 13 вертолетов Black Hawk, а в Эстонию, Молдавию, Норвегию и Латвию было поставлено более 160 ПЗРК.