MWM: у Украины осталось около 20-30% пригодных к бою танков

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Украинские танковые батальоны испытывают нехватку вооружений и техники на фоне тяжелых потерь и трудностей с ремонтом поврежденных машин, у ВСУ осталось порядка 20-30% пригодных к бою танков. Об этом сообщил журнал Military Watch Magazine (MWM) со ссылкой на украинские источники.

Командование ВСУ использует танки, чтобы продемонстрировать пехоте поддержку, что приводит к потере танков, указывает издание. Поскольку "украинская техника находится в поле зрения", выполняя такие маневры, "ее с легкостью атакуют беспилотники".

Компенсировать нехватку танков Киеву не удается даже за счет существенных трат на оборону. Поддержка западных союзников Украины и их поставки запчастей для неисправной техники также не меняет плачевное положение украинских танковых подразделений, заключает журнал.