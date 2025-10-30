Белоруссия поставит комплекс "Орешник" на боевое дежурство в декабре

ЦАМТО, 29 октября. Минск поставит российский ракетный комплекс средней дальности "Орешник" на боевое дежурство в декабре, подтвердила "РИА Новости" пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

"Как раз сегодня (28 октября) был доклад военных президенту по этому вопросу. Военные подтвердили: будет в декабре", – сообщила она.

Как напоминает агентство, Россия 21 ноября прошлого года поразила крупный объект украинского ВПК в Днепропетровске, испытав при этом систему средней дальности "Орешник". При групповом применении удар с помощью этого комплекса сопоставим с использованием ядерного оружия, но при этом он не считается оружием массового уничтожения.

В конце 2024 года президент Беларуси Александр Лукашенко попросил разместить на территории республики новейшее российское вооружение, в том числе систему "Орешник". Владимир Путин ответил, что считает возможным сделать это во второй половине 2025 года.

В начале августа президент России сообщил, что первый серийный образец этого комплекса поставлен в войска. Вопрос о его поставке в Белоруссию, скорее всего, закроют в этом году, а специалисты уже выбрали позиционные районы для его размещения.