Войти
ЦАМТО

Белоруссия поставит комплекс "Орешник" на боевое дежурство в декабре

141
0
0
Флаг Белоруссии
Флаг Белоруссии.
Источник изображения: © РИА Новости Евгений Одиноков

ЦАМТО, 29 октября. Минск поставит российский ракетный комплекс средней дальности "Орешник" на боевое дежурство в декабре, подтвердила "РИА Новости" пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

"Как раз сегодня (28 октября) был доклад военных президенту по этому вопросу. Военные подтвердили: будет в декабре", – сообщила она.

Как напоминает агентство, Россия 21 ноября прошлого года поразила крупный объект украинского ВПК в Днепропетровске, испытав при этом систему средней дальности "Орешник". При групповом применении удар с помощью этого комплекса сопоставим с использованием ядерного оружия, но при этом он не считается оружием массового уничтожения.

В конце 2024 года президент Беларуси Александр Лукашенко попросил разместить на территории республики новейшее российское вооружение, в том числе систему "Орешник". Владимир Путин ответил, что считает возможным сделать это во второй половине 2025 года.

В начале августа президент России сообщил, что первый серийный образец этого комплекса поставлен в войска. Вопрос о его поставке в Белоруссию, скорее всего, закроют в этом году, а специалисты уже выбрали позиционные районы для его размещения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.10 03:22
  • 4
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 30.10 03:08
  • 1
Технологии «Буревестника» применили в космических программах
  • 30.10 03:01
  • 1
План Китая по потоплению авианосца США описали одним словом
  • 29.10 23:30
  • 1
В России рассказали о совместимости «Буревестника» с «Орешником»
  • 29.10 23:19
  • 3
Путин поддержал идею добровольческих формирований для защиты опасных объектов
  • 29.10 23:12
  • 66
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 29.10 23:00
  • 1
Стало известно о создании Россией новых типов ракет «Искандер-М»
  • 29.10 22:51
  • 14
США планируют практически утроить ядерный арсенал к 2050 году
  • 29.10 22:41
  • 1
Шойгу рассказал, чем грозит вывод из строя транспортной инфраструктуры ПФО
  • 29.10 20:45
  • 11133
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.10 17:26
  • 0
В шаге от эскалации
  • 29.10 16:39
  • 60
МС-21 готовится к первому полету
  • 29.10 06:16
  • 0
И еще о росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 29.10 02:28
  • 1
О росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 29.10 00:40
  • 0
Комментарий к "В России призвали американских генералов провести для Трампа ликбез по подлодкам"