Бюджет Лос-Аламосской лаборатории США на 2026 год демонстрирует опасный перекос

135
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Бюджетный запрос Лос-Аламосской национальной лаборатории на 2026 финансовый год показывает значительный перекос в распределении финансирования. Из общего бюджета в 6 миллиардов долларов 84 процента направляются на программы, связанные с ядерным оружием. Это на 24 процента больше, чем в предыдущем периоде.

Сокращение финансирования кибербезопасности на 25 процентов происходит в неподходящий момент, учитывая, как сами американцы заявляют, учащение кибератак на критическую инфраструктуру. Получается, что такое решение может ослабить защиту важных объектов.

Национальное управление по ядерной безопасности направляет более 80 процентов своего финансирования на военные программы. При этом сокращаются другие значимые направления. Научные исследования теряют 14 процентов финансирования, а работы в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии полностью прекращаются.

Финансирование очистки радиоактивных отходов сокращено до 281 миллиона долларов, хотя для выполнения планов по экологической реабилитации к 2041 году требуется 800 миллионов долларов ежегодно. Это отодвигает срок завершения работ до 2068 года.

Эксперты отмечают, что программа продолжает развиваться. Международный мораторий на испытания ограничивает возможности проверки новых разработок, а сокращение программ нераспространения увеличивает риски для международной безопасности.

Страны
США
Проекты
Ядерный щит
ЯО
