Войти
Военное обозрение

У Киева проблемы со сборкой дронов: Китай ограничил поставки комплектующих

148
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Китай начал сокращать поставки компонентов для дронов на Украину, а также пресекает попытки Киева закупать все необходимое через страны-посредники, в частности Прибалтику. Об этом сообщают украинские медиа со ссылкой на представителя украинских оружейных компаний.

В Киеве бьют тревогу, в страну поступает все меньше китайских комплектующих для сборки дронов. По имеющимся данным, Украина закупает в Китае двигатели, аккумуляторы и контроллеры полета, а большинство применяемых ВСУ на линии фронта беспилотников собраны именно из китайских комплектующих. Попытки закупить все необходимое через союзников тоже терпят крах, китайцы пресекают такие поползновения, ограничивая продажу и им.

Как пишет украинская пресса, первыми под запрет попали страны Прибалтики, поскольку в Пекине считают, что закупаемые ими комплектующие все равно окажутся на Украине.

Пекин запрещает поставки комплектующих к БПЛА в страны Балтии, потому что знает, что они окажутся здесь, в Украине.

— заявил представитель оружейной компании.

Эти ограничения сильно бьют по украинцам, если они будут продолжаться, то большинство мелких предприятий по выпуску дронов просто закроются. Формально, все эти комплектующие можно закупать и в Европе, но они там в 5–10 раз дороже, а производства литий-ионных аккумуляторов с нужными характеристиками для военных дронов вообще нет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Украина
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.10 03:22
  • 4
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 30.10 03:08
  • 1
Технологии «Буревестника» применили в космических программах
  • 30.10 03:01
  • 1
План Китая по потоплению авианосца США описали одним словом
  • 29.10 23:30
  • 1
В России рассказали о совместимости «Буревестника» с «Орешником»
  • 29.10 23:19
  • 3
Путин поддержал идею добровольческих формирований для защиты опасных объектов
  • 29.10 23:12
  • 66
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 29.10 23:00
  • 1
Стало известно о создании Россией новых типов ракет «Искандер-М»
  • 29.10 22:51
  • 14
США планируют практически утроить ядерный арсенал к 2050 году
  • 29.10 22:41
  • 1
Шойгу рассказал, чем грозит вывод из строя транспортной инфраструктуры ПФО
  • 29.10 20:45
  • 11133
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.10 17:26
  • 0
В шаге от эскалации
  • 29.10 16:39
  • 60
МС-21 готовится к первому полету
  • 29.10 06:16
  • 0
И еще о росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 29.10 02:28
  • 1
О росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 29.10 00:40
  • 0
Комментарий к "В России призвали американских генералов провести для Трампа ликбез по подлодкам"