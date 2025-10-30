У Киева проблемы со сборкой дронов: Китай ограничил поставки комплектующих

Источник изображения: topwar.ru

Китай начал сокращать поставки компонентов для дронов на Украину, а также пресекает попытки Киева закупать все необходимое через страны-посредники, в частности Прибалтику. Об этом сообщают украинские медиа со ссылкой на представителя украинских оружейных компаний.

В Киеве бьют тревогу, в страну поступает все меньше китайских комплектующих для сборки дронов. По имеющимся данным, Украина закупает в Китае двигатели, аккумуляторы и контроллеры полета, а большинство применяемых ВСУ на линии фронта беспилотников собраны именно из китайских комплектующих. Попытки закупить все необходимое через союзников тоже терпят крах, китайцы пресекают такие поползновения, ограничивая продажу и им.

Как пишет украинская пресса, первыми под запрет попали страны Прибалтики, поскольку в Пекине считают, что закупаемые ими комплектующие все равно окажутся на Украине.

Пекин запрещает поставки комплектующих к БПЛА в страны Балтии, потому что знает, что они окажутся здесь, в Украине.

— заявил представитель оружейной компании.

Эти ограничения сильно бьют по украинцам, если они будут продолжаться, то большинство мелких предприятий по выпуску дронов просто закроются. Формально, все эти комплектующие можно закупать и в Европе, но они там в 5–10 раз дороже, а производства литий-ионных аккумуляторов с нужными характеристиками для военных дронов вообще нет.